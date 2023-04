Papão em estado de graça contra um Flu campeão

Quis o destino que fosse assim. A Copa do Brasil vai ter amanhã o confronto de dois times que vêm de grandes viradas sobre rivais. O Paysandu, com duas vitórias seguidas sobre o Remo, saltou do inferno pro paraíso. O Fluminense é campeão carioca em virada sobre o Flamengo. Está sobrando crédito entre bicolores e tricolores.

O Papão está em fase de reforma no time, com sucessivas estreias. Claro que isso compromete o desempenho tático, embora não tenha sido tão problemático no Re-Pa de domingo. Agora a missão é contra um dos times mais elogiados do país justamente pelo potencial tático, além do alto nível técnico, e em pleno Maracanã, ainda em meio às comemorações pelo título carioca. Vida difícil para um Papão confiante!

O desconforto de Marcelo Cabo

A saída da Copa Verde já pesava. A segunda derrota seguida para o Paysandu colocou Marcelo Cabo em completo desconforto. Se o técnico azulino conhecia a fervura do clube nas glórias, agora ele e seus comandados experimentam uma ebulição em situação adversa, logo às vésperas de confronto com o Corinthians.

Se os azulinos precisam se redimir, eis a missão: vencer o Timão e construir vantagem na Copa do Brasil. O Mangueirão estará lotado. A torcida vai dar a sua força, mas sem grande tolerância. O time queimou o crédito dos Re-Pas e vai ter que se mostrar merecedor de apoio, com garra, com organização com competência em campo. Caso contrário, só terá cobranças. A força plena do time terá que ser forjada no desafio.

BAIXINHAS

* Em 10 jogos na Série C, o Águia irritou a torcida do Fortaleza com sete empates consecutivos. O time cearense venceu os três últimos. No reencontro, hoje, pela Copa do Brasil, o Fortaleza é Série A e o Águia Série D. Missão duríssima para o time de Marabá.

* Foi grandiosa a atitude inclusiva conjunta de Leão e Papão com seus profissionais conduzindo crianças acometidas de doenças raras na entrada em campo. No público, cadeirantes sofreram tomando chuva, numa área exclusiva, mas desprotegida. O Mangueirão vai seguir em obras de ajustes até julho, e há muito o que ajustar.

* Geovane, sem espaço no Ceará, e Pedro Vitor, sem espaço no Fortaleza, titulares no Re-Pa. Na véspera, Yago Pikachu, um dos principais frutos do futebol paraense, foi reserva do Fortaleza no clássico cearense. Isso diz muito!

* Anderson Uchôa atingiu a marca de 14 Re-Pas sem derrota, oito pelo Papão e seis pelo Leão Azul. Ao perder a invencibilidade particular, ele já tem duas derrotas seguidas.

* Cametá brilhante com o time, com o técnico Rogerinho Gameleira e com a torcida. O gramado do Parque do Bacurau é o contraste e deve ser motivo para o estádio ser interditado. O Cametá vai enfrentar Remo ou Caeté numa semifinal. Na outra, Paysandu ou Tuna contra Águia ou Castanhal.

* Yago Pikachu no Fortaleza, Paulo Henrique Ganso e Vitor Mendes no Fluminense, Rony no Palmeiras. Quatro paraenses campeões estaduais no fim de semana. E o Caxias foi vice gaúcho com cinco que foram pífios na dupla Re-Pa: Dudu Mandai, Marciel, Diego Rosa, Eron e Marcão.

* Dos estreantes no Re-Pa, destaque para o bicolor Geovane. A decepção foi Galdezani, muito abaixo do potencial. Para alívio dos remistas, Pablo Roberto reaparece contra o Corinthians. Vinícius Leite, o homem do golaço do Re-Pa, já havia jogado pelo Vila Nova na Copa do Brasil e não enfrenta o Flu.

* Ao fazer o gol contra que eliminou o Remo e classificou o Corinthians na Copa do Brasil 1996, Castor perdeu a chance de ser atleta do Grêmio/RS. Já tinha pré-contrato assinado, com aval de Nildo Pereira e Hélio dos Anjos.