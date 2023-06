Papão em débito com a Fiel na noite dos namorados

Na noite dos namorados, o STJD poupou a Fiel Bicolor do dissabor de ver o Papão empatar (1 a 1) na Curuzu com o São Bernardo/SP, tendo no goleiro Gabriel Bernard o seu único destaque.

No primeiro tempo até que o Papão equilibrou o duelo com o líder do campeonato, e foi para o intervalo vencendo. No segundo tempo, jogou recuado, dominado pelo time paulista. Assim mesmo, deu algum trabalho ao goleiro adversário. Caracterizado por baixa competitividade nas últimas rodadas, o Papão vai receber o Floresta no domingo, na Curuzu, novamente sem público, por punição da Justiça Desportiva. A não ser que o STJD acate pleito da Defensoria Pública do Estado para a liberação de mulheres e crianças nas arquibancadas.

Apesar da posição, ventos a favor do Leão

Nos quatro jogos da "era" Catalá, apenas um gol tomado, oito pontos conquistados, 66,3% de aproveitamento, nível de confiança subindo, time em clara evolução e, finalmente, tempo para treinamentos. Uma semana de intervalo entre os jogos, tempo fundamental para recuperação de atletas, correções e aprimoramentos técnicos e táticos. Apesar da penúltima posição na Série C, notam-se ventos a favor do Leão.

Os sinais são animadores, sim, inclusive de compromisso dos atletas com as ambições do clube, mas o time ainda depende de superação, como na vitória sobre a Aparecidense. Enquanto o time não engrenar, vai ter que ser na raça. Mas no sábado, em MG, contra o Pouso Alegre, já veremos um time com maior capacidade física, pela semana livre para recuperação.

BAIXINHAS

* O Remo saiu de uma série de 8 jogos em 28 dias, com intervalos de três ou quatro dias. Antes do último intervalo de uma semana, havia feito 9 jogos em 28 dias. Isso significa elevado nível de fadiga muscular.

* Pouso Alegre teve vitória completa, ontem, na virada pra 2 x 1 sobre o aniversariante Figueirense, em Florianópolis. Estragou a festa do anfitrião, deu um salto no campeonato e empurrou o Remo, seu próximo adversário, para a 19ª posição.

* O Remo não perde há quatro e o Paysandu há três jogos na Série C, no entanto ambos estão na zona do rebaixamento. O Papão, no entanto, está numa sequência de três empates, dois deles em casa. Na Série D, a Tuna não perde há seis e o Águia há cinco jogos.

* Edu, ex-Brusque, agora sem espaço no Cruzeiro, passa a ser o artilheiro preferido pelo Vitória para reforçar o ataque na Série B. Embora a contratação de Edu seja considerada improvável, não deixa de ser uma boa notícia para os bicolores, já que antes o principal alvo era Mário Sérgio.

* Volante Pingo, fruto do Remo, emplacando como titular do Santa Cruz na Série D. O ex-azulino está numa sequência de seis jogos no tricolor pernambucano.

* Metade dos jogadores que entraram em campo e ficaram no banco do Paysandu, este ano, já foi embora: Vitor Souza (banco nas primeiras rodadas do Parazão), Samuel Santos, Genílson, Bocanegra, Juan Tavares; Rithelly, Jimenez, Ricardinho, Gabriel Davis; Robert Hernandez e Stefano Pinho.

* Além desse time, também já saíram Igor Bosel, Éric, Iarley, Bileu, Kelvi, João Pedro, Paulo Henrique, Alex Matos e dois que nem esquentaram o banco: D'Agostinho e Léo Baiano. Outros ainda serão acrescentados a esses 21 nomes. Eltinho e Vicente estão no gatilho.

* Seis anos depois do título do Pinheirense (A2), em decisão com a Portuguesa/SP, o Pará pode obter mais um título no futebol feminino, agora com o Remo (A3), contra o Mixto/MT. Primeiro jogo no sábado, em Belém. Uma semana depois, a finalíssima em Cuiabá.