Papão em alerta para a bravura do América-RN

Com apenas 9 gols em 14 jogos, o América tem na baixíssima artilharia o grande problema luta contra rebaixamento. O Paysandu, embora seja o segundo mais vazado do campeonato (tomou 20 gols), melhorou muito o sistema defensivo, tanto que tomou apenas um gol nos últimos três jogos.

Pela limitação ofensiva e pela pressão por vitória a qualquer custo, o América será um time muito valente. Hélio dos Anjos vem alertando os bicolores para a importância de entrar em campo com a mesma disposição do adversário. Assim, o Papão pode impor a superioridade tática e emocional. Vai ser um jogo de alto risco para o América e pode ser um jogo de afirmação definitiva da ascensão do Paysandu, rumo à segunda fase.

O Águia e seu alçapão

Estádio pequeno e torcida assanhada. O Águia vai explorar nesta segunda, contra o Atlético Cearense, o alçapão que funcionou bem, este ano, contra Botafogo da Paraíba e Goiás na Copa do Brasil, e contra o Remo na decisão do campeonato estadual.

A cidade de Marabá está novamente envolvida e mobilizada pelo Águia, agora na missão do acesso à Série C. Esse é o primeiro de três "mata-matas" que a Série D impõe para o acesso. E o Águia, atual campeão paraense, tem mostrado potencial para chegar lá.

BAIXINHAS

* Como vai recuperar o atacante Pedro Vitor da lesão no joelho, é provável que o Remo consiga novo empréstimo junto ao Fortaleza. Afinal, será importante para o atleta recomeçar no clube onde é xodó da torcida. Pedro Vitor só voltaria a jogar no Campeonato Brasileiro de 2024.

* Pouso Alegre é o time que supera o América de Natal em ineficácia de ataque. Se o time potiguar só tem nove, o time mineiro tem apenas oito gols na Série C, e caminha a passos largos de volta à Série D. O Pouso Alegre joga neste domingo em Maceió, contra o CSA.

* Por questão de dias não haverá confronto do Paysandu com um técnico declaradamente apaixonado pelo clube bicolor. Luan Carlos deixou o comando do Altos na última terça-feira (25). O time piauiense será o adversário do Papão na próxima rodada.

* O goiano Luan Carlos declarou-se apaixonado pelo Papão em 2022, quando dirigia o Brusque. Disse que virou bicolor ainda garoto, no interior de Goiás, assistindo jogos do Papão na Copa dos Campeões, em 2002.

* Robgol é o maior ídolo de Luan Carlos no futebol. Ele já viajou algumas vezes a Belém e a outras cidades exclusivamente para ver o Papão jogar. Já treinou Ferroviário/CE, Brusque/SC, Campinense/PB, Altos/PI, entre outros.

* Na fase mais difícil, finalmente passa a haver espaço para paraenses no Remo. Ronald, Kanu, Paulinho Curuá, Henrique... Daqui a pouco, em clima eleitoral, recomeça no clube o discurso do melhor aproveitamento dos frutos da base.

* Brasil avançando com a candidatura a sede da Copa do Mundo feminina de 2027, com Belém já agendada para ser uma das cidades da Copa. A sede será anunciada pelo Fifa no dia 17 de maio de 2024.

* Na concorrência com o Brasil, duas fortes candidaturas conjuntas: uma da Uefa, formada por Bélgica, Holanda e Alemanha; outra da Concacaf, formada por México e Estados Unidos. África do Sul também está na disputa.