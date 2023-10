Papão deve mudar o perfil do time para a Série B

Os times de Hélio dos Anjos se caracterizam mais pela imposição física do que por configurações táticas. Não por acaso, ele usa frases motivacionais como "a vitória não é qualquer coisa, é a única coisa". Claro que a bravura terá importância na Série B, mas num outro nível tático. Sim! Porque na Série B o jogo é mais tático e menos brigado que na Série C.

Pelo melhor nível técnico e por ser uma competição mais desgastante nos oito meses de jogos e viagens, a Série B exige adequação no perfil do time bicolor. Certamente, isso vai pesar muito nas escolhas de Hélio dos Anjos para potencialização do elenco. Um jogador que simboliza bem o novo perfil é o meia Robinho. Se bem que no Parazão o futebol ainda será na correria da Série C.

Evento honroso para o Leão no TRT

Do extremo descrédito à honra de uma homenagem. Virada moral do Remo na Justiça do Trabalho ao quitar uma dívida que durou cerca de 50 anos. Na próxima segunda-feira o TRT terá uma cerimônia para homenagear o clube azulino.

A dívida gerou grandes vexames e a perda de patrimônios, como o Posto Azulino em 1985 e a sede campestre em 2008, além de ter sustado diversos leilões da sede social, do Baenão e da área do Carrossel. Todos os que lutaram nas situações mais dramáticas devem sentir-se homenageados, assim como os geradores de tantos débitos, em gestões irresponsáveis, devem carregar a culpa.

BAIXINHAS

* Para atletas que não aceitarem vir para o campeonato estadual, mas forem importantes para a Série B, o Paysandu planeja oferecer pré-contratos. Mas esse recurso só será usado em situações pontuais, de atletas diferenciados.

* Liberar os atacantes Kanu e Felipinho para jogarem a Copa SP ou tê-los na pré-temporada do elenco profissional? Essa é uma questão a ser resolvida no planejamento do Remo, depois da eleição presidencial do dia 12 de novembro.

* Júlio César fez por merecer o retorno à Tuna. O técnico gaúcho deixou boa impressão com o seu trabalho na Série D, tal como no Moto Club/MA. Agora, a Tuna vai se voltar para o elenco.

* Paulo Henrique Ganso convidou dez amigos de infância, de Belém e de Ananindeua, para assistirem à decisão da Libertadores (Fluminense x Boca Jr), sábado. O grupo vai ficar cinco dias no Rio com tudo bancado pelo camisa 10 do Fluzão.

* Cada dia mais usados na construção civil, containers viram solução de emergência como vestiários no CT do Paysandu, para permitir uso já no início da próxima temporada.

* Os containers bicolores já chegaram adaptados e devem ser usados pelos ex-jogadores de 2003, chamados para a inauguração do primeiro campo no dia 2 de dezembro.

* Está em elaboração um Desafio Re-Pa de másteres. Seria uma série de jogos Leão x Papão no interior do estado, com ex-profissionais ainda idolatrados pelas duas torcidas.

* Muito digna a atitude de Milton Campos ao licenciar-se da presidência do Condel do Remo, embora não fosse obrigado pelo estatuto do clube. Licenciou-se em nome da plena lisura do processo eleitoral, já que é candidato a vice de Antônio Carlos Teixeira.