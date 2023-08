Papão dá motivo para o STJD comemorar

A festa que as mulheres fizeram na Curuzu, domingo, não foi só diferente. Foi exemplar! Sem qualquer confusão, elas cantaram, fizeram coreografias, incentivaram o time bicolor o tempo todo, mesmo quando pareceu que o Papão negaria fogo. Elas deram lição na macharada, que, por sua vez, fez outra bela festa na área externa.

O evento do Paysandu foi digno de ser comemorado pelo STJD, como constatação de que, após 20 anos, finalmente a Justiça Desportiva está 7acertando a mão nas punições. O clube teve bilheteria e o futebol teve a melhor energia que o público pode proporcionar, sem baderna, sem agressões, sem arremesso de objetos ao gramado e até com bem menos xingamentos. Enfim, civilidade!

Leão sofre a 7a eliminação logo na 1a fase da Série C

Campeão em 2005 e vice em 2020, o Remo tem oito participações na Série C. Nas outras edições, foi eliminado logo na primeira fase, tendo enfrentado riscos de rebaixamento. O caso mais grave foi em 2018, quando se salvou numa reação improvável. Ano passado e este ano, novos sustos.

O investimento do Remo em salários é hoje quatro vezes maior que em 2016 (R$ 250 mil, mês), quando voltou para a competição após sete anos atolado na Série D. Conseguiu um acesso com folha de R$ 500 mil e agora fracassa gastando o dobro. Reflexo de gestão pífia no futebol, numa mesma administração aplaudida pelos avanços na reestruturação física e organizacional do clube.

BAIXINHAS

* Claro que a incivilidade nos estádios não é de todos os homens. E só os que conseguem torcer civilizadamente podem se considerar injustiçados. O Paysandu contribuiu muito para que a nova modalidade de pena emplaque, talvez com a inclusão dos idosos.

* Certamente, haverá atenção ainda maior para as mulheres bicolores no primeiro jogo do Papão em Belém no quadrangular do acesso. E elas passam certeza de que vão repetir o sucesso. Quanto à macharada na área externa, riscos sempre iminentes.

* Domingo, contra o Altos, o Leão vai ao último jogo sob a presidência de Fábio Bentes, que um dia deverá ser reconhecido por ter reaprumado o clube. No futebol, porém, foi teimoso, ignorou críticas e repetiu pecados ano a ano. Sai como ponte para glórias do sucessor, se for alguém capaz.

* Atuação do Paysandu contra o Pouso Alegre precisa ser tomada como alerta. O time rendeu bem menos do que é capaz. Agora é hora de reavaliar e de replanejar. Afinal, o que vem por aí é mais desafiador.

* Volta de Paulinho Curuá foi providencial para o Leão Azul, por resolver o problema causado pela grave lesão de Uchôa. Curuá, porém, precisa melhorar os passes, no que comete pecados sucessivos.

* Robinho e Hélio dos Anjos suspensos por cartões amarelos e Nícolas Careca por cartão vermelho, para o jogo de Aracaju, contra o Confiança. Pendurados devem ser poupados: Mário Sérgio, Vinícius Leite, Bruno Alves, Artur e Gabriel Bernard.

* Cartões amarelos serão zerados para a segunda fase da Série C, mas haverá suspensão automática para quem receber o terceiro na última rodada da primeira fase. Por isso, a intenção de Hélio dos Anjos é poupar os pendurados. O clube está contratando mais um volante e um meia. Inscrição e legalização até sexta-feira.

* De 40 jogos da primeira fase da Segundinha, 26 foram programados para portões fechados. A medida está no pacote de arranjos para tornar possível a competição, que tem o seu charme, mas é um festival de improvisações.