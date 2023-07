Papão, com a pior defesa, contra o melhor ataque da Série C

É como time mais vazado da Série C (19 gols) que o Paysandu enfrenta amanhã, em Manaus, o time de maior produção ofensiva do campeonato. O Amazonas divide com o São José a liderança de artilharia com 18 gols. No entanto, está sem o artilheiro Sassá, autor de 12 gols.

Sem Sassá, o Amazonas não é o mesmo, mas não deixa de ter força e autoridade de favorito, sobretudo pela instabilidade do time bicolor. A esperança para o Papão é o efeito do esforço dobrado nos treinos da semana para maior intensidade e melhor organização tática do time, neste começo de "era" Hélio dos Anjos. Nesse início do novo processo, no Paysandu, competitividade é questão de superação.

Qual é o avanço anunciado por Catalá?

Ao conhecer as condições do Remo que recebeu, Ricardo Catalá falou em etapas do desenvolvimento do time. Quando voltou ao tema, disse estar comandando uma "pré-temporada" e projetou alta competividade (o sprint) no último terço desta fase do campeonato. É o que todos os remistas esperam ansiosamente!

Dados da Fisiologia mostram que não há déficit físico. Então, o que seria a tal "pré-temporada" fora de época? Esta semana, Muriqui disse que o time está em adaptação ao modelo de jogo implantado por Catalá e por isso ainda não engrenou. Os atletas estão, gradativamente, automatizando as funções e movimentos táticos.

BAIXINHAS

* Sobre o fato de o time do Remo não ter a mesma intensidade nos dois tempos de jogo, a explicação estaria em alguns atletas sem a devida resistência pela falta de ritmo. Problema que só a sequência de jogos pode resolver.

* Paulão deu testemunho muito claro sobre o estrago mental dos atletas bicolores nessa fase crítica do time. Na prática, perda de confiança e instabilidade emocional. A mobilização é absoluta no Papão por uma vitória sobre o Amazonas, que também vive as suas perturbações.

* A questão mais perturbadora da semana no Amazonas foi a saída do artilheiro Sassá, tão logo recebeu proposta de um clube árabe. Ele largou o clube, mas foi convencido a se reapresentar na segunda-feira, com aumento salarial. Está fora do jogo contra o Papão.

* Ricardo Catalá trabalha por uma forma de compensação tática à ausência de Pedro Vitor. Pode reforçar o meio de campo e potencializar o jogo ofensivo de Lucas Marques, ou pode escalar Lucas Mendes e Lucas Marques juntos ou, ainda, pode optar pelo atacante Vitor Leque, que estreou bem em Fortaleza.

* Anderson Pará, lateral-esquerdo do Operário, natural de Capanema, foi da base do Remo. Era atacante. Foi a base do Santos e virou lateral. No Bahia, em 2014, iniciou a trajetória profissional já como principal revelação do futebol baiano. Ano passado foi atleta de Ricardo Catalá no Mirassol.

* Humaitá x Águia amanhã em Rio Branco, Tuna x São Francisco no domingo em Belém. Mais um duplo duelo Pará x Acre na Série D. Tuna em paz e o Águia abalado pela decisão do técnico Mathaus Sodré de sair do clube.

* Remo e Operário vão se enfrentar pela terceira série diferente do campeonato brasileiro em oito ano. Em 2015, na Série D, duas vitórias do Leão e acesso à Série C. Em 2021, duas vitórias do Operário na Série B. Agora, o duelo é na Série C.