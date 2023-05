Papão: boa impressão e mau resultado

No desempenho, até que o Paysandu foi bem. Teria reais possibilidades de êxito, não fosse a polêmica expulsão do estreante Jacy Maranhão, a um minuto do segundo tempo. Mesmo com um homem a menos, o Papão seguiu atacando. Considerando-se a transição de comando e a reformatação do time, o Papão causou boa impressão, apesar do mau resultado: derrota por 2 x 0.

Com uma vitória e uma derrota neste começo de campeonato, o Paysandu vai tranquilo e confiante para o jogo de quinta-feira, em Erechim, contra o Ypiranga.

Leão sem raça de Leão

"O Remo mostrou está pronto para fazer uma grande Série C", frase de Marcelo Cabo ao final do jogo de Itaquera, contra o Corinthians. Nem o técnico estava pronto! Cabo está trabalhando pela primeira vez na Série C, e vários jogadores da equipe também. O Remo está enfatizando o jogo técnico-tático, muito próprio da Série B. Sem a imposição física, sem a raça de Leão que a Série C exige, não haverá perspectiva de acesso.

Marcelo Cabo já reconheceu a falta de atitude mais competitiva e prometeu mudanças. Cachoalhada por uma postura mais arrojada, com mais suor, mais atenção e esmero técnico-tático, sob maior cobrança da torcida, numa semana tensa. Vejamos os reflexos no domingo, contra o Amazonas, no Baenão. Um jogo com todo o clima de uma decisão!

BAIXINHAS

* A julgar pelo que Marcelo Cabo "sentenciou", vai ter preferência para escalação quem mostrar nos treinos desta semana a nova postura exigida por ele. É como se fosse um recomeço, agora com mais ambição e bravura. Vejamos!

* Se o Remo desandar na Série C vai comprometer a candidatura ao título estadual, na decisão contra o Águia. Mas se reagir com o aguerrimento prometido, o Leão chegará ainda mais forte à decisão estadual, para o bicampeonato.

• O Águia está em clara ascensão. A virada em cima do Paysandu e a vitória maiúscula sobre o Princesa do Solimões, na Série D, deram mais força ao time marabaense, que no sábado vai encarar o São Raimundo em Roraima.

* Amazonas, próximo adversário do Remo, vem recreado de ex-bicolores: zagueiro Victor Salinas, volantes PH Guimarães e Jorge Jimenez, meia Rafael Tavares e o atacante Ruan, que pasdou também pelo Remo. Mas o principal nome do time é o centroavante Sassá, ex-Botafogo, Coritiba e Cruzeiro.

* Números de William Fazendinha, amapaense bem rodado no futebol do Pará, no Altos/PI: 15 jogos, três gols e duas assistências. Ele perdeu a titularidade para este início de Série C, mas tem crédito no clube. Atacante Elielton, ex-Leão e Papão, voltou para o Altos, após boa passagem pela Aparecidense.

* João Pedro, meia do Vila Nova/GO que cumpre empréstimo no Paysandu, é um jovem de 24 anos que não decola, apesar do talento. No Papão tem nove jogos, nenhum integral. É um dos que devem sair ao final da Copa Verde, a menos que reaja e convença o técnico Marquinhos Santos.