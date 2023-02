Papão avança com autoridade na CV

Boa atuação e vitória sem susto sobre o Real Ariquemes: 3 x 0. O Paysandu se classificou com autoridade às quartas da Copa Verde. Foi a arrancada do atual campeão na busca pelo quarto título na competição regional.

Mesmo com descontos pelas limitações do time rondoniense, o rendimento do time bicolor atestou evolução, principalmente nas funções de marcação. A torcida deve ter curtido especialmente a dupla de ataque, com assistências de Bruno Alves e dois gols de Mário Sérgio. O outro foi do também atacante Stéfano Pinho.

Na próxima quarta-feira será a vez do Remo estrear na CV, contra o Humaitá do Acre, em Belém.

Remo pode ter hoje um jogo de afirmação

Se as atuações não empolgam, os resultados do Remo neste começo de temporada vão gerando confiança gradativamente. A estreia na Copa do Brasil, hoje, no Espírito Santo, pode ser um jogo afirmação, como também pode estragar o que já foi construído. O jogo contra o Vitória capixaba vale, portanto, bem mais que os R$ 900 mil da premiação em disputa. E pra isso o empate já seria suficiente!

Logo nas primeiras entrevistas, ao ser contratado pelo Remo, Marcelo Cabo disse que construiria um time operário, de intensidade e alta competividade. Convenhamos, o time tem mesmo essas características. Tem faltado qualidade técnica, que deve aflorar (espera-se!) com a continuidade. Essa é hora "h" para o Leão Azul provar que está evoluindo para um futebol confiável.

BAIXINHAS

* Nas 31 participações na Copa do Brasil, o Remo teve a glória de chegar uma vez à semifinal e chegou nove vezes às oitavas. Tem 37 vitórias, 27 empates e 38 derrotas. 136 gols marcados e 147 sofridos. Robinho, com sete gols (um a mais que Edil), é o principal artilheiro azulino. Dados do pesquisador Jorginho Neves.

* O também pesquisador Orlando Ruffeil lembra que o Remo, nos seus quase 110 anos de futebol, só enfrentou cinco clubes capixabas: Desportiva, Serra, São Mateus, Atlético e Rio Branco. Com o Vitória será o primeiro confronto.

* Depois dos bons resultados financeiros que teve com Nícolas em 2021 e com Marlon em 2022, o Paysandu está vendo em João Vieira a possibilidade de ser o próximo bom negócio. Por isso, o contrato de dois anos. Do atual elenco, JV é o xodó da nação bicolor.

* Meias Gui Campana e Gabriel Santana, e o atacante Bambelo, que estavam sob cuidados médicos, devem reaparecer no Castanhal, sábado, contra o Paysandu. Lateral Elivelton, muito elogiado no Japiim, segue em recuperação.

* O Remo sem Soares. Hoje o meia é desfalque, sob cuidados médicos. O time perde a possibilidade do passe "açucarado" para os finalizadores, mas ganha agressividade com Pedro Vitor, o seu provável substituto.

* Atacante Rodriguinho, 29 anos, capixaba, é o destaque do Vitória/ES. Ele fez 24 gols em 33 jogos nas duas últimas temporadas, e já fez quatro gols em cinco jogos este ano. O volante Carlinhos é outro jogador destacado no time que o Remo enfrenta hoje, 21:30, na Copa do Brasil.