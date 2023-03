Papão: atuação pálida e vitória magra

Jogando em baixa intensidade, o Paysandu até pareceu sonolento em grande parte do jogo e irritou a torcida, mas achou o gol da vitória em cabeceio do artilheiro Mário Sérgio. O Bragantino foi muito aplicado e teve chances claras pra gol, mas sem competência na hora "h".

Com atuação pálida, o Papão se deu por feliz na vitória magra 1 x 0) e tem motivos para se preocupar. O time deu sinais de que está afetado por desgaste físico e colecionando lesões. Naylhor e Stefano Pinho saíram com joelho machucado. De positivo e alentador, a boa estreia do zagueiro Bocanegra, depois de demorada passagem pelo departamento de saúde. O garoto Juan Pitbull foi outro destaque e Ricardinho reapareceu dsndo assistência para o gol da vitória.

Leão: mais que favoritismo, obrigação

Nem basta vencer o Humaitá. O Remo precisa confirmar a impressão causada domingo, no primeiro tempo contra o Cametá. O time de Marcelo Cabo deu sinais de que está engrenando. Vejamos como se comporta na jornada de hoje, quando a obrigação de vencer convencendo é maior que o favoritismo.

Enquanto esteve pleno, o Remo mostrou compactação ao se defender e aprimação de peças na troca objetiva de passes. A queda de rendimento foi explicada por desgaste físico na sequência de três jogos e viagens como visitante. Hoje, todas as circunstâncias estão favoráveis. Tanto que ninguém está lamentando a ausência de Muriqui (lesionado), por ser o momento de Fabinho, o artilheiro que está em estado de graça.

BAIXINHAS

* CSA, adversário da Tuna, hoje, na Copa do Brasil, está festejando a volta do mecenas Rafael Tenório. Ele faz dinheiro jorrar no clube e já mudou o astral, que era crítico pela eliminação no campeonato alagoano. O jogo vai começar às 15:30.

* O jogo Tuna x CSA será transmitido pelo globoesporte.globo/pa, como também Águia Botafogo/PB, amanhã. Tuna e Águia dispostos a tudo pelos R$ 900 mil da segunda fase da Copa do Brasil.

* Virá a chance de Eli, no domingo? Como Leonan está em transição de mais uma passagem pelo Nasp e Raí está suspenso no Parazão, o garoto é candidato a ocupar a lateral esquerda do Remo contra a Tuna. Na direita, outro fruto da base, Pingo, vai substituir Lucas Mendes, suspenso por cartão vermelho.

* De vez em quando, brigões estão roubando a cena no campeonato estadual, como nos jogos Águia x Remo e Remo x Cametá. Arbitragem precisa ser firme nas medidas disciplinares, já que não podemos esperar tanto do TJD. O fato é que chegou a hora de dar um basta.

* A FPF ainda não oficializou, mas o Re-Pa da reabertura do Mangueirão deve ser adiado em uma semana, passando de 19 para 26 de março. Mega festa do futebol paraense.

* Caeté em Ipixuna no sábado contra o Paysandu e o Bragantino no domingo em Castanhal contra o São Francisco. Assim, os dois clubes começam a sofrer o castigo de ser mandantes longe de Bragança, pelas péssimas condições do gramado do Diogão.

* O estádio de Bragança é particular. Por isso, não pode receber obras com verba pública, e a família proprietária não faz investimento para reformar o gramado. Ou surge uma solução, ou Diogão vira "elefante branco".