O atraso que adiantou

Se o Parazão tivesse começado mesmo no dia 21 de janeiro, como estava programado, o cenário hoje seria outro. Remo e Paysandu, sempre cobrados como favoritos, não estariam tão soberanos. Óbvio que todos os outros times também se favoreceram das duas semanas a mais de preparação. Leão e Papão principalmente, por serem times em reconstrução pressionados a vencer e convencer sempre, e que supermotivam os adversários. É seguro dizer que o atraso adiantou...!

Os times estão começando a engrenar justo quando as chuvas devem se intensificar e encharcar os gramados. Isso indica esforço dobrado para os atletas e dores musculares agravadas, mas eles hão de usufruir no restante da temporada com mais resistência física. Espera-se!

Um caso de explosão individual

No ataque do Paysandu, Mário Sérgio e Bruno Alves estão confirmando credenciais recentes. Sucesso duplo, sem surpresa. No ataque do Remo está a explosão individual deste início de temporada. Fabinho, 27 anos, é um atacante de currículo modesto, contratado como alternativa a Muriqui, que tem o principal currículo no elenco.

Nos treinos, nos amistosos, nos jogos oficiais, Fabinho deu boa resposta sempre que foi acionado. No domingo, explodiu contra o Cametá: três gols e ótima atuação ao ser acionado para substituir Muriqui, na metade do primeiro tempo. Fabinho já é o artilheiro do campeonato, com quatro gols, e já conquistou a torcida azulina. Subiu de patamar, mas ainda tem muito o que provar.

BAIXINHAS

* Fabinho entrou no decorrer dos quatro jogos do Remo no Parazão. Foram 21 minutos contra o Independente, 45 contra o SãoFrancisco, 08 contra o Águia e 77 contra o Cametá. Total: 151 minutos.

* Tempo dos vice-artilheiros, com três gols, cada: Mário Sérgio (Paysandu) 245 minutos, Kennedy Balotelli (Tuna) 163 minutos e Pilar (Cametá) 326 minutos. Sobre Mário Sérgio, é importante acrescentar que na Copa Verde ele tem dois gols em 65 minutos.

* Dos três desfalques do Paysandu, hoje, diante do Bragantino, Genílson é o principal. Além de ser a melhor peça do sistema defensivo, Genílson não tem substituto pronto para o mesmo rendimento. Fernando Gabriel e Juan Tavares são facilmente substituíveis.

* Consultado pela coluna sobre o desempenho do agora remista Rogério, ano passado, no ataque do CSA, o repórter setorista Warner Oliveira disse que ele não teve sucesso em Alagoas. O Remo está apostando no que o atleta mostrou no Pumas do México, também em 2022, como no Sport e no São Paulo, onde teve os seus melhores momentos.

* Demorou, mas o venezuelano D'Agostinho ganhou contrato no Paysandu. É o 18° jogador contratado para esta temporada, enquanto o pernambucano Rogério é o 13° no Remo. E os dois clubes seguem em processo de mais contratações.

* Além de Remo x Humaitá, a rodade de amanhã na Copa Verde terá também

São Francisco do Acre x São Raimundo de Roraima. Os classificados dos dois confrontos vão se enfrentar nas quartas da CV.

* Técnico campeão estadual pelo Paysandu, Independente e Cametá, Sinomar Naves reaparece desafiado a levantar a crista do Galo Elétrico. A estreia vai ser em Tucuruí, sábado, contra o lanterna Itupiranga.

* Coluna dedicada amigo aniversariante Manoel Maria, craque paraense da melhor época do Santos, que também vestiu as camisas do Remo (base), Tuna e Paysandu.