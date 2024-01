Nomes secundários se destacam nas primeiras impressões da estreia do campeonato paraense

Nícolas fez gol no reencontro do ídolo com a torcida, mas foram os coadjuvantes Bryan e Jean Dias que "roubaram a cena" na estreia do Papão. O lateral e o atacante tiveram as atuações mais destacadas no novo time bicolor. Na estreia do Remo, gols dos protagonistas Camilo, Ytalo e Marco Antônio, mas ninguém jogou mais que Echaporã, autor de um gol e da jogada que levou o zagueiro adversário a fazer gol contra.

Bryan, Jean Dias e Echaporã, que chegaram como nomes secundários, sem causar grandes expectativas, saíram de campo maiores do que entraram. Outras surpresas estão reservadas para essas primeiras rodadas, a fase das impressões. Só a partir do Re-Pa, na terceira semana do campeonato, começaremos a ter clareza do que é joio e do que é trigo nos ingredientes da temporada.

De volta, muito animado

Passadas as férias, o colunista volta às atividades muito animado. Contratações promissoras na maioria dos clubes, especialmente nos altos investimentos de Remo e Paysandu.

Contratações e expectativas se renovam a cada início de ano. O que há de mais animador para 2024 é o avanço nas condições de trabalho e nas cobranças diárias de condição profissional. Isso é viabilização dos meios para ter os fins. Bem diferente de simplesmente exigir os resultados, como nos habituamos a constatar.

BAIXINHAS

* O Cametá não entendeu que estava saindo de uma pré-temporada e impôs intensidade contra o Castanhal. Um ritmo que o time não suportaria. Fez 2 x 0, cansou, tomou o empate e quase levou a virada. No Japiim destaque para o golaço da rodada, no talento de Gedoz.

* O Paysandu começa sem jogadores importantes por lesões musculares. Isso pode indicar excessos nos treinamentos básicos, mas também deixa claro que a comissão técnica trabalha por um time em alta rotação, como já vimos na Série C.

* Em tese, jogadores que só chegaram em janeiro estão degraus abaixo do que iniciaram a pré-temporada na metade de dezembro. Não devem ser os casos dos bicolores Nícolas e Val Soares, que entraram logo na formação inicial do Papão. Leandro claramente distante da forma, a ponto de se lesionar em 25 minutos de jogo.

* Ribamar e Kelvin, atacantes que fecham o primeiro ciclo de contratações do Remo, foram muito prejudicados por lesões. Motivo a mais para o clube dar a eles uma pré-temporada completa, por prevenção e por potencialização atlética.

* O prestígio de Vinícius pode ser medido pelas cobranças ao Remo de tratamento digno ao ídolo. No clube há avaliação de que além de Vinícius não vir bem no desempenho, este ano fica ainda mais dividido, pelas atividades na Câmara Municipal e pela campanha eleitoral para reeleição.

* Trânsito bagunçado, produtos e serviços a preços abusivos, filas imensas... Mais de 50 mil pessoas foram ao Mangueirão nos jogos de Leão e Papão e sofreram pelos desmandos que têm sido habituais desde a reabertura do Mangueirão. Ministério Público omisso.

* Caravanas na estrada! Deslocamentos de torcedores de Marabá a Paragominas, de Belém a Castanhal e a Bragança. Movimentos provocados pela segunda rodada do Parazão, que tem hoje, 16 horas, Tapajós x Águia. Amanhã, 15:30, Caeté x Paysandu; 16 horas, Canaã x Cametá, Tuna x Bragantino; 20:30 Castanhal x Remo.