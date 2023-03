Noite das missões para Leão e Papão

O Remo precisa se juntar ao Paysandu na terceira fase da Copa do Brasil. O Papão precisa da "lua de mel" que o Leão está vivendo com a torcida. Passa por aí a noite das missões, hoje, com Remo x São Luiz pela Copa do Brasil e Princesa do Solimões x Paysandu pela Copa Verde. É pra torcer e pra secar!

Embora tenha um adversário mais forte, o Remo tem melhores perspectivas diante do São Luiz/RS na Copa do Brasil do que o Paysandu contra o Princesa do Solimões no Amazonas. Por quê? É que o Leão está em melhor astral, com o time em ascensão e terá a energia do Baenão lotado. O Papão, em dias de tensão, busca afirmação na casa do adversário, em Manacapuru. Se jogar com raça, terá largas possibilidades de êxito.

Se avançar, Leão fatura bem mais que R$ 2,1 milhões

Além da cota de participação na terceira fase da Copa do Brasil, o Remo pode garantir hoje 100% da renda líquida do jogo de Belém. Dependendo do adversário, a ser definido por sorteio, esse faturamento de bilheteria pode beirar até R$ 1 milhão, visto que já será no Mangueirão. O Paysandu, que já está na terceira fase, tem a mesma expectativa.

Esta Copa do Brasil já rendeu R$ 1.650.000,00 ao Leão Azul e R$ 2,1 milhões ao Papão. O que já está na conta e o que ainda pode vir dá fôlego financeiro fundamental aos dois clubes para a sequência da temporada, em cujo projeto principal é o acesso à Série B de 2024.

BAIXINHAS

* Ninguém no Remo conhece o São Luiz como o zagueiro Wendel Lomar. Após defender o Remo na Série C, ele jogou na Copa Gaúcha pelo Passo Fundo e enfrentou o São Luiz duas vezes na decisão.

* Foi ao vencer o time de Wendel Lomar duas vezes (3 x 1 e 2 x 1), em novembro, que o São Luiz conquistou a vaga nesta Copa do Brasil. Reserva no Leão, Lomar já ajuda dando dicas sobre características individuais e coletivas do time de Ijuí nesse reencontro.

* Um ex-bicolor no São Luiz. Lateral esquerdo Márcio Goiano, 38 anos, teve passagem pífia pelo Paysandu em 2010, quando tinha 25 anos. O centroavante Édipo foi a fera do time em 2022, com 12 gols em 26 jogos, mas este ano só tem dois gols em 11 jogos.

* Pela força e velocidade, Bruno Alves é a principal arma do Papão, hoje, em Manacapuru. Os bicolores estão planejados para suportar pressão do Princesa do Solimões e explorar contra-ataques, principalmente com Bruno Alves.

* "Pacientes" no Departamento de Saúde do Paysandu: Samuel Santos, Genílson, Naylhor, Eltinho, Alex Matos, Stefano Pinho e Roger. A frequência de lesões no elenco bicolor e o rendimento do time põem em questão a pré-temporada. Como agravante, vários atletas chegaram depois da pré-temporada e têm jogado.

* Sob investigação o jogo Tapajós 3 x 2 São Francisco, por indício de atleta subornado por apostadores. Agora surge a denúncia de tentativa de intimidação da arbitragem do jogo Cametá 2 x 2 Castanhal, em Cametá.

* A "novidade" está em tomarmos conhecimento. É o futebol com avanços por posturas honestas e firmes contra mafiosos e valentões. Que tenhamos investigações reveladoras e punições exemplares, se for o caso.

* O dia é delas, as mulheres de tantas atividades e responsabilidades, presenças crescentes nos estádios de futebol. A coluna registra homenagem às senhoras e senhoritas, damas nesse meio que ainda é de tão poucos cavalheiros.