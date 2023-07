Não basta ser técnico, tem que ser gerentão?

Desde sempre, imprensa e torcedores cobram técnicos disciplinadores, do tipo "gerentão", para Remo e Paysandu. Paulo Amaral nos anos 70 e Givanildo Oliveira por três décadas, a partir dos anos 80, foram bem isso. Edson Gaúcho (2011 e 2012) foi um arremedo de curta duração. A versão atual do "gerentão" desejado é Hélio dos Anjos.

Nos últimos anos, a cada crise Hélio é lembrado como o técnico que pode botar a casa em ordem. Recentemente, o Remo tentou trazê-lo e não conseguiu. Já havia dito "não" ao Paysandu, mas acabou vindo para uma missão bem mais espinhosa do que imaginava. Hélio e equipe são caros para as limitações financeiras de Papão e Leão, mas ele é "bombeiro" do momento: fala grosso, exerce ingerência em todos os setores, bate de frente com quem quer que seja nos clubes, faz o estilo que a torcida aplaude. Como técnico, porém, está no padrão Série C.

Por que a necessidade de "gerentões"?

Em geral, as crises que tornam os "gerentões" necessários decorrem da má gestão nos clubes: falta de firmeza de comando, falta de organização ou de competência mesmo. Uma pena, mas isso já virou perfil de Remo e Paysandu.

Lembremos do Remo/2020 no acesso à Série B: meio time infectado por covid em comemoração na Doca, levando a doença a outros no clube. O Leão nem teve força para disputar o título daquela Série C. Na Série B, desavenças internas. Na Série C, ano passado, bebedeira. No Paysandu, desabamentos por soberba, como na Série C do ano passado. Este ano, a sucessão de lambanças na gestão do futebol.

BAIXINHAS

* Nada contra o estilo Hélio dos Anjos de comandar, embora excessivo, até porque é vitorioso. O que está em questão é a dependência dos clubes, tal como nos anos 70 ou, talvez, bem antes. Isso é atraso!

* Na Curuzu e no Baenão, técnicos que se limitam às suas funções não emplacam. Mesmo os competentes, têm curto período de êxito ou nem isso. Acabam derrubados pela inércia de alguns "profissionais" que os cercam, em ambiente de pouca cobrança.

* O ambiente do futebol, quando é pouco profissional, na omissão ou obtusidade de dirigentes, resulta também em superpoderes para os executivos. Isso vira veneno com tanto dinheiro envolvido. Haja farra de contratações!

* Não por acaso, Remo e Paysandu têm as folhas salariais mais altas da Série C, estão cheios de jogadores em fim de carreira. Na Curuzu há salário de até R$ 100 mil. Os resultados, em campo, porém, têm sido pífios.

* A fase de patrocínios públicos generosos à dupla Re-Pa sugere reflexão. Afinal, está provando que no futebol o dinheiro pode servir mais à compra de problemas do que de soluções. São muitos os conceitos que precisam ser revistos, inclusive por nós da imprensa.

* Por enquanto, enxurrada de críticas, muitas delas esculhambativas, conforme os resultados em campo. Postura de uma imprensa meramente reativa, que logo muda o discurso se os resultados de campo mudam o cenário. Precisamos, todos, saber o que queremos e como queremos.

* Tuna e Águia bem encaminhados na Série D. Agonia do Papão e desconforto do Leão na Série C. Nesta segunda, o Remo na pressão de vencer ou vencer o Operário. Azulinos precisando convencer de que o time está evoluindo e que pode avançar à segunda fase.