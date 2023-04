Motivos para o Leão ter esperança

Já vimos esse time do Remo variar de empolgante (extremamente aceso contra o Corinthians em Belém) a irritante (apagado, apático, em jogos que pareciam fáceis). Digamos que é bipolar! Algo que precisa ser resolvido internamente! Hoje, porém, nem cabe dúvida. O Leão Azul será pra lá de aceso, pela glória de eliminar o Corinthians em Itaquera, por dinheiro e pela valorização profissional.

Será que dá? Corinthians é mais time e joga em casa, mas começa perdendo por 2 x 0 e vive grande turbulência. Em meio aos incentivos, está sobrando cobranças. Essa pressão pode agigantar o time sim, mas dentro de uma vulnerabilidade emocional. Se o Remo, com o seu time valente, organizado e experiente, resistir à pressão inicial, poderá se beneficiar dos erros dos alvinegros. Então, dá para acreditar, sim!

Show bicolor, só da torcida

Mangueirão lotado e torcida em festa do início ao fim do jogo, apesar da derrota por 3 x 0 e toda a supremacia do Fluminense. O time carioca nem precisou forçar o ritmo. Com o jogo apoiado e a sempre envolvente troca de passes, o Fluzão inibiu e dominou o Papão.

O goleiro Fábio, do Flu, só trabalhou para defender chutes de fora da área e um ou outro lance perigoso. Ao contrário, Thiago Coelho fez defesas providenciais, tomou três gols e foi salvo por colegas em outros dois lances, com a bola rebatida da linha do gol. O Paysandu despediu-se da Copa do Brasil com ganho financeiro e duas aulas de futebol do time de Fernando Diniz.

BAIXINHAS

* Com a campanha que fez em 2003, quanto o Paysandu faturaria na Libertadores 2023? Entre cotas, premiações, bilheteria e patrocínios, algo em torno de R$ 40 milhões.

No entanto, há 20 anos o clube não faturou nem 5 milhões de reais, na cotação atual do dólar.

* Na temporada anterior, pela conquista da Copa dos Campeões, o clube ganhou míseros R$ 400 mil, que rateou entre atletas e comissão técnica. Hoje, o campeão da Copa do Brasil pode faturar R$ 91,8 milhões só em cotas. É exposão mercadológica do futebol brasileiro, que tem potencial para bem mais.

* Aquela campanha levou o Paysandu ao 39° lugar no ranking mundial de clubes, na atualização mensal de outubro de 2003. Hoje, na Série C do Brasil, não aparece mais entre os 300. E no ranking nacional é o 43°, cinco posições abaixo do Remo.

* A atual Copa do Brasil já rendeu mais de R$ 3,8 milhões ao Águia, mais de R$ 4 milhões ao Paysandu e cerca 6 milhões ao Remo, que pode faturar outros R$ 6 milhões (cota e bilheteria) se passar pelo Corinthians. Isso pode ser transformador.

* O Águia tem hoje, diante do Fortaleza, a mera missão da despedida digna. Jogo em que o time cearense não tem motivo para ser tão competitivo. Deve cadenciar o jogo, o que interessa muito ao Águia nessa jornada da dignidade.

* Em sete confrontos, o Corinthians tem apenas uma vitória sobre o Remo: 3 x 0 em 1976, em São Paulo. O Remo tem três vitórias, todas em Belém: 1 x 0, 1 x 0 e 2 x 0. Empate nos outros três jogos: 2 x 2, 0 x 0, 1 x 1.

* Papão terá público nos jogos contra Aparecidense e Manaus na Série C. O clube conseguiu efeito suspensivo à pena de portões fechados, imposta pelo STJD. O caso será novamente julgado posteriormente. A punição foi por briga de torcedores em Florianópolis, ano passado, contra o Figueirense.