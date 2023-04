Mesmo sonolento, Leão avançou à semifinal

Aceso nos primeiros minutos, quando abriu o placar, o Remo logo passou à meia luz. Jogou com bloco baixo, em baixa rotação, com um homem a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo. Permitiu algumas chances ao Caeté, inclusive com pênalti no finalzinho, mas Vinícius defendeu e evitou o empate. Apesar da sonolência, vitória azulina por 2 x 1. Remo x Cametá, duelo confirmado para a semifinal.

Símbolo da garra do Remo na vitória sobre o Corinthians, ontem Pablo Roberto simbolizou a apatia do time diante do Caeté. Pra completar, o PR8 foi expulso. Igualmente apagado foi Rogério, que saiu lesionado. Figura pífia até agora no Leão! Em contraponto, o atacante Fabinho e o goleiro Vinícius voltaram a se destacar. Peças decisivas na pálida vitória!

Tuna, é fazer milagre ou cair no vazio

A Tuna só tem possibilidades de fugir do vazio no pós Parazão de 2024. É golear o Paysandu hoje e avançar para a semifinal do atual campeonato (milagre!), ou chegar entre os quatro melhores da Série D e conquistar acesso à Série C.

Por que classificação, hoje, seria um milagre? Porque o Paysandu nem precisou acelerar para atropelar o time tunante no domingo. Superioridade gritante do Papão! Isso não muda de um dia para o outro, a não ser que os bicolores não levem o jogo a sério e os cruzmaltinos estejam muito inspirados. A classificação do Paysandu é só uma questão de confirmação. E para ter êxito na Série D a Tuna terá que se reinventar nos seus diversos segmentos, no futebol. Ou seja, dentro e fora de campo.

BAIXINHAS

* Remo reafirmou ontem, no Ministério Público, o compromisso de ressarcir os torcedores que pagaram ingresso e foram impedidos de ver o jogo do Leão contra o Corinthians.

* Com o gol marcado ontem, o azulino Fabinho empatou com o bicolor Mário Sérgio na artilharia do Parazão: sete gols. Hoje, contra a Tuna, MS pode se isolar novamente como artilheiro.

* A hipótese de a decisão da Copa Verde só ocorrer no dia 31 de maio, como a CBF planeja, faria o Papão manter o elenco inchado (48 atletas) por mais 42 dias. Isso implica em custos extras e embaraços nos trabalhos diários.

* Venezuelano D'Agostinho simboliza muito da política de contratações do Paysandu para esta temporada. Passou quase dois meses em testes e foi contratado para ser apenas mais um no elenco. Seguramente, não houve critério técnico nessa esquisita contratação. Provavelmente, um arranjo de interesses.

* Pablo Roberto completou ontem 42 jogos, um ano, sem fazer. O jejum tem 26 jogos pelo Vila Nova e 16 pelo Leão Azul. É a prova de que essa estatística nem sempre deve reprovar um meia, como é habitual por aqui. Ontem o PR8 foi apago e saiu expulso ainda no primeiro tempo.

* Ao contratar Gustavo Bochecha, o Remo se preveniu para a iminente saída de Pablo Roberto. Agora, com o lateral esquerdo Kevin, 23 anos, ex-Chapecoense, dá sinal de que Raí deve ser liberado após o Parazão. Claudinei é o reserva que faltava para Uchôa.

* Ferreira, goleiro do Paysandu no timaço de 1994, sofre na Bahia com cirrose. (Pix para ajuda financeira: 115.256.575-34, CPF) e Gualberto, zagueiro e capitão do time de 2015, em risco de ficar cego. (Pix ericagualberto.ss@gmail.com).

* Ex-jogadores no Pará estão mobilizando amigos para contribuições e apelando para contribuição também do Paysandu. Mobilização semelhante ocorreu também por Paulinho Rabiola, Fefeu e Juari, nas últimas tentativas de socorrê-los. Os três morreram em 2022 após muito sofrimento.