Mazelas do Papão expostas em nome da reação

Quando, ao chegar, Hélio dos Anjos gerou a expectativa de um Paysandu intenso, mais ofensivo, mais competitivo já contra o Brusque, nos fez entender que não conhecia a realidade física do time. O que disse após a derrota foi só a confirmação. Agora encara o desafio de vencer as mazelas fisiológicas e emocionais para ter o prometido time competitivo.

Com muitos jogadores de idade avançada e a necessidade de intensificar os treinos, o novo preparador fisico, Thomaz Lucena, e toda a equipe de Fisiologia, terão que ser muito competentes para dar resposta rápida no rendimento sem uma sucessão de lesões. Enquanto isso, querendo ou não, Hélio dos Anjos terá que ser flexível na questão da intensidade da equipe e fazer as devidas adaptações táticas a um progresso físico gradativo.

Estreias ou piadas?

Mesmo sem graça alguma, as estreias de Élton e Rafael Silva no ataque do Remo foram duas piadas. Os recém-contratados do Leão chegaram e foram acionados em condições físicas sofríveis. Rafael Silva até sofreu lesão muscular. E assim, o limitado Fabinho segue soberano, até porque o garoto Kanu está esquecido e Muriqui virou meia.

Como agravante, o principal atacante, Pedro Victor, está suspenso para o jogo contra o Operário, que tem o melhor sistema defensivo da Série C. Vitor Leque, a nova e promissora opção.

BAIXINHAS

* Dos muitos erros cometidos pelo Paysandu na substituição de peças, o mais danoso foi a troca de Jaime Ferreira por Jonas Neves na preparação física. Nem tanto por quem saiu, mas largamente por quem chegou.

* O executivo Ari Barros, autor da troca infeliz, ouviu dos atletas que a troca teve efeito negativo, como se não bastasse o imenso desgaste da maratona de maio: nove jogos no mês.

* A defasagem física do Paysandu é um pouco mais grave que aquela encontrada por Gerson Gusmão no Remo, ano passado. O Leão estava em trajetória para rebaixamento e Gusmão priorizou a solução defensiva.

* Gusmão conseguiu evitar a queda, mas saiu execrado como retranqueiro por não conquistar a classificação, disputada até a última rodada. Mesma pecha (retranqueiro) recem-imposta a Marquinhos Santos.

* O futebol não dispensa processos, etapa por etapa. Ricardo Catalá já disse que foi obrigado a executar uma "pré-temporada" no Remo e que completa esse ciclo em duas ou três semanas. Agora é Hélio dos Anjos quem anuncia providências de pré-temporada. Enquanto isso, sofrimento inevitável.

* Para ter êxito na missão, o comandante bicolor terá que exercer uma liderança 360 graus. Mais que falar grosso e bater de frente, terá que casar autoridade e habilidade na gestão das pessoas. Haja sabedoria e jogo de cintura!

* Operário, próximo adversário do Remo, melhor defesa do campeonato (6 gols tomados), está há cinco jogos sem ser vazado. Furar essa muralha é desafio para o Leão Azul.

* Com uma punição cumprida, uma a cumprir e mais uma engatilhada pelos tumultos e arremessos de objetos ao campo no jogo contra o Brusque, o Papão não deve ter mais venda de ingressos nesta fase da Série C. É o clube com mais broncas no STJD.

* FPF fez investida jurídica junto ao STJD para que o Papão só cumpra a pena depois do Re-Pa. É que embora o Paysandu seja mandante, o Remo é sócio nas bilheterias.