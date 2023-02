Mário Sérgio, o "cara" da estreia bicolor

Dois gols coroaram a destacada atuação de Mário Sérgio na estreia do Paysandu no Parazão, com vitória sobre o Itupiranga por 3 x 1. O centroavante já tinha causado boa impressão na pré-temporada e animou ainda mais a torcida no primeiro jogo oficial, ao confirmar a vocação para artilheiro, embora tenha saído no começo do segundo tempo. João Vieira e Genílson foram os outros dois destaques individuais.

O rendimento do time bicolor, como um todo, foi animador, tratando-se de uma fase básica de construção. Com consciência tática, o Papão mostrou que está se encaixando e que deve evoluir a cada jogo. Jogou o suficiente para explorar as limitações do Itupiranga, faturar os três pontos e corresponder à bela festa da torcida, que lotou a Curuzu.

Leonan deve reacender o lado esquerdo do Leão

Na estreia, as principais jogadas do Remo, que resultaram nos dois primeiros gols e em bola na chave, finalizada por Pablo Roberto, foram construídas pelo lado direito, com Lucas Mendes, Richard Franco e Diego Tavares. O lado esquerdo foi muito discreto. Para domingo, contra o São Francisco, a volta de Leonan deverá dar potencial de ataque também à esquerda.

Soares é quem deve fazer o papel de Richard Franco na canhota, embora não tenha a força e a dinâmica física do paraguaio. Essa constatação e essa dedução mostram bem a importância tática dos meias azulinos, enquanto Anderson Uchôa funciona como armador de jogadas e peça chave do sistema defensivo.

BAIXINHAS

* Samuel Búfalo, 28 anos e muita força física, e Gabriel Furtado, 21 anos, muito habilidoso, são meias do São Francisco que começaram nas categorias de base do Remo. Os dois foram muito importantes no retorno do Leão santareno ao Parazão.

* Henríquez Bocanegra completando a recuperação para se colocar em condições de estrear pelo Paysandu. O zagueiro colombiano foi um dos últimos a se apresentar e logo se lesionou. Bocanegra esteve por último no Criciúma. Fez 11 jogos e um gol na Serie B.

* Atacantes do Castanhal legalizados. Wander, 27 anos, carioca, formado no Nova Iguaçu e no Bangu, e Rhainer, 24 anos, gaúcho, formado no São José/RS, Internacional/RS, Cruzeiro/RS, Chapecoense/SC e Juventude/RS estão aptos para enfrentar o Bragantino.

* Independente x Cametá, duelo dos dois únicos interioranos campeões estaduais, amanhã, 16 horas. O jogo devolve o estádio de Tucuruí ao campeonato estadual, depois de ter sido interditado no ano passado por péssimas condições do gramado. A reabertura ocorre com significativas melhorias.

* Também amanhã, mas pela manhã, 10 horas, no Souza, Tuna x Águia. É o jogo dos dois representantes do Pará na próxima Série D. O tunante Jader e o aguiano Axel Lopes são dois goleiros em ótima forma, candidatos a protagonistas do jogo.

* Na semana da estreia no Parazão 2022 o Paragominas ameaçou desistir. Alegava falta de dinheiro para bancar o time. Foi rebaixado e acabou gastando muito dinheito em investidas jurídicas para escapar no tapetão, mas teve o rebaixamento confirmado no STJD. É uma história que merece reflexão!