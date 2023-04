Márcio Fernandes chega a 60 jogos pelo Papão no domingo

Com 177 jogos consecutivos, de maio de 2000 a setembro de 2002, Givanildo Oliveira é o recordista em longevidade, neste século, no Paysandu. O também pernambucano Dado Cavalcanti é o segundo com 97, de março de 2015 a junho de 2016. Agora, o paulista Márcio Fernandes está na semana do seu 60° jogo consecutivo no Papão, desde janeiro de 2002. A Copa Verde foi a única conquista no período.

Márcio Fernandes chega revigorado à marca expressiva de 60 jogos seguidos no comando do Paysandu, graças à classificação à final da Copa Verde. Uma glória diante do Remo que precisa ser reafirmada contra o mesmo adversário, domingo. Sim! O terceiro Re-Pa seguidos vai ser a prova dos nove, depois que o Papão tirou a torcida da descrença para euforia.

Leão tem a marca dos 100% para defender

Empate, domingo, manteria o Remo invicto no campeonato estadual. Mas há uma marca maior a ser defendida: os 100% de aproveitamento, se o time conseguir a oitava vitória em oito rodadas.

Depois do abalo pela eliminação na Copa Verde, manter os 100% no Parazão seria a única resposta satisfatória à torcida, no Re-Pa do "tira cisma". Sim! Afinal, cada time venceu um Re-Pa. O terceiro é a prova dos nove, na festa de reinauguração oficial do Mangueirão.

Nem se discute que o Remo é um time organizado, com modelo de jogo bem definido. Mas tem pecado por administrar demais o controle de jogo e não traduzir superioridade em gols. Essa é a cobrança do momento!

BAIXINHAS

* Mangueirão vai ser reinaugurado com 45.028 lugares. Isso significa que apesar da ampliação, com novos espaços nos fundos e na extensão na base dos anel, o estádio ficou com a capacidade que tinha antes da instalação dos assentos anatômicos. Agora, com cadeiras em todos os espaços, adequado à legislação, ficou bem abaixo dos 50 mil lugares songados.

* Datas para o Goiás jogar a decisão da Copa Verde dependem das tabelas da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. O Paysandu está com estreia confirmada na Série C, contra a Aparecidense, para 3 de maio, data que seria da finalíssima da CV.

* Assim, fica sem previsão de datas a decisão da Copa Verde, o que causa embaraços aos dois clubes, já que atletas recém-contratados não podem mais ser inscritos. Nisso o Papão é bem mais impactado que o adversário.

* Fica sob indefinição de datas também a decisão do Campeonato Paraense. Menos mal para clubes que vão disputar a Série C (Remo e Paysandu) ou Série D (Tuna e Águia). São diferentes os casos de Cametá, São Francisco, Castanhal e Caeté, também candidatos à semifinal.

* Depois de Givanildo Oliveira, Dado Cavalcanti e Márcio Fernandes, os outros técnicos com alguma longevidade no Papão neste século são: Ivo Wortman, com 35 jogos em 2004, Lecheva com 33 em 2012/2013, e Dario Pereira com 30 partidas em 2003.

* No Remo o técnico recordista neste século é Paulo Bonamigo, com 71 jogos em três passagens, em 2020, 2021 e 2022. Marcelo Cabo tem 14 jogos oficiais, com 12 vitórias e duas derrotas: 85,7% de aproveitamento. No Parazão ele está com 100%.

* Confrontos Remo x Caeté nos dias 15 e 20 próximos serão no Mangueirão. O acordo, avalizado pela FPF, contempla interesse financeiro do clube bragantino e conveniência técnica do Leão Azul.