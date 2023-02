Marcação e contra-ataques classificam o Leão

Remo x São Luiz/RS no dia 8 ou no dia 15 de março, no Baenão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Sem ser brilhante, o Leão Azul foi valente e muito aplicado na marcação para conter o ímpeto do Vitória capixaba e derrotá-lo com gol de Muriqui.

O time azulino foi pragmático, fiel ao plano de Marcelo Cabo. Jogou bem fechado, explorando contra-ataques. Se impôs no suor e faturou os R$ 900 mil da segunda cota na Copa do Brasil. Depois, R$ 2,1 milhões caso elimine o São Luiz, que ontem eliminou o também gaúcho Juventude.

O futebol do Leão Azul ainda não empolga, mas nos resultados o time vai dando conta. A vitória de ontem foi a quarta consecutiva, nas três últimas como visitante. O reencontro com a torcida será domingo, no Baenão, contra o Cametá.

Papão com artilharia aérea contra o Japiim

Mário Sérgio e Stéfano Pinho vêm se mostrando decisivos nas bolas altas, e o time usando cada dia mais o jogo aéreo. Assim foi construída a vitória sobre o Real Ariquemes, e não deverá ser diferente amanhã contra o Castanhal.

O time bicolor já dá sinais de identidade tática e coloca a sua evolução à prova no confronto com o instável Japiim. Bruno Alves, homem de força e velocidade, vem sendo a principal opção de jogo pelos lados, com cruzamentos que estão funcionando bem. Falta melhor produtividade dos laterais para o time ganhar variação nessas investidas. Afinal, os adversários estão fazendo essa leitura, como é o caso de Hermes Júnior, técnico do Castanhal.

BAIXINHAS

* Nos amistosos da pré-temporada, uma derrota para a Tuna (0 x 1), mas em jogos oficiais o Paysandu já tem uma considerável invencibilidade para defender amanhã, diante do Castanhal. O Papão não perde há 10 jogos oficiais, disputados na Série C, Copa Verde e Parazão.

* Aos 37 anos, o paraense Aleílson segue fazendo e acontecendo. É o artilheiro do campeonato amazonense com seis gols e fez mais dois para o Princesa do Solimões, na vitória (2 x 0) sobre o Manaus. Mas, expulso, não enfrenta o Paysandu no jogo de ida das quartas na Copa Verde.

* Remo terá sucessão presidencial no final do ano. Apoiadores de Fábio Bentes buscam brecha nos estatutos para nova candidatura do atual presidente. Tratativas, no entanto, indicam candidatura de um dos vices, Antônio Carlos Teixeira ou Marcelo Caneiro, ou ainda do presidente do Condel, Milton Campos.

* Baiano, 23 anos, autor de 9 gols em 8 jogos pelo Jacobina na 2a divisão da Bahia. Vicente, que foi da base do Carajás, no Outeiro, deixou ótima impressão ao estrear no Paysandu, contra o Real Ariquemes. O leitor Alex Bouth chama atenção para uma jogadaça dele, que quase resultou em gol de placa.

* Quarta rodada do Parazão. Sábado, quatro jogos: Tuna x Caeté, São Francisco x Tapajós às 10 horas; Independente x Bragantino às 16 horas; Paysandu x Castanhal às 19 horas. Dois jogos no domingo: Itupiranga x Águia às 9:45; Remo x Cametá às 17 horas.

* Torneio Cidade de Belém no Basquete Master começa domingo, às 9 horas, com Beto Gaúcho x Teresa Parente. Em seguida, Asdrubal Bentes x Beto Rego, Regina Parente x Rafael Gonçalves. Os times levam nomes de antigos protagonistas desse esporte.