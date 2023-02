Mangueirão pode ter três Re-Pas em março

Um Re-Pa em março com certeza, na reabertura do Mangueirão, provavelmente no dia 19, pelo campeonato estadual. Outros dois pela Copa Verde, dias 22 e 29, se Remo e Paysandu chegarem à semifinal da competição. Nada mal, hein!

O Papão tem hoje o seu primeiro desafio na CV, às 20 horas, na Curuzu, contra o Real Ariquemes, time de Rondônia que eliminou o Castanhal. É inegável o favoritismo do Paysandu, que, no entanto, ainda não transmite confiança plena à torcida. Por isso, o jogo exige estado de alerta aos bicolores. O Remo, que também ainda busca afirmação, só vai estrear na outra quarta,1° de março, contra o Humaitá/AC, no Baenão.

Se Papão e Leão avançarem, ainda terão que passar pela quarta de final para o tão esperado confronto duplo na semifinal da CV, cujo título será decidido nos dias 19 de abril e 3 de maio.

Quanto mais mexidas, menores as chances

Tanto no Papão quanto no Leão, é comum a reforma do time da reta final do campeonato estadual para o início do brasileiro. A decisão da Copa Verde, porém, será paralela à Série C, que vai começar dia 22 de abril. Portanto, quanto mais mexidas no elenco, menores as possibilidades de conquistar a CV, por coincidir com transição no time. Obviamente, isso vai valer também para o outro finalista, que virá do Centro Oeste, do Pantanal ou do Espírito Santo.

Com a capacidade do Mangueirão ampliada para 51 mil lugares, chegar à decisão da Copa Verde poderá ter uma grande resposta financeira. Março e abril são meses que prometem ($$$)!

BAIXINHAS

* Cruzamentos nas quartas da Copa Verde: Paysandu ou Real Ariquemes x Manaus ou Princesa do Solimões, Remo ou Humaitá x São Raimundo de Roraima ou São Francisco do Acre. Datas reservadas: 8, 15 e 22 de março.

* Cassiano, centroavante do Paysandu em 2018, é o maior artilheiro do futebol paraense na CV, com 9 gols. Ao todo, fez 30 gols em 20 jogos pelo Papão. Agora, com 33 anos, ele está no Estoril, em Portugal.

* Números gerais do Papão na CV, levantados pelo pesquisador Jorginho Neves: 9 participações, 3 títulos, 3 vices, 2 eliminações na semifinal, 1 eliminação nas quartas. 61 jogos, 35 vitórias, 19 empates, 7 derrotas, 118 gols marcados, 50 gols sofridos.

* Lucas Marques, lateral direito reprovado nos exames médicos, no Remo, foi muito elogiado à coluna pelo setorista do CSA, Warmer Oliveira. Disse que se trata de um lateral agudo, que fez ótimos jogos no ano passado e que é bom cobrador de faltas. Ele não ficou no Leão porque precisaria de duas semanas para se recuperar de uma lesão.

* João Vieira entra em campo hoje como xodó dos bicolores, herói no título de 2022. Dos titulares, ele, Thiago Coelho, Genílson e Naylhor são os candidatos a bicampeões da CV.

* Dos meninos que se destacaram na Copa SP, o Remo não negociou nenhum. Rejeitou algumas propostas, que considerou irrisórias. Os meninos foram integrados ao elenco profissional, mas sofrem pela falta de um time de transição (sub 23), que pederia, pelo menos, fazer amistosos no interior.

* Lista de apelidos no futebol paraense, apresentada ontem na coluna, ganha outros, lembrados por leitores: Fofão, Perema, Paulinho Rabiola, Edson Cimento, Luizinho das Arábias, Iritúia, Mário Vigia, Zé Terçado, Darinta, Júlio César Uri Geller, Evandro Mosquito Elétrico, César Pernil, Biro Biro...