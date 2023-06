Remo vai bater seu próprio recorde na Série C

No jogo contra o América/RN, o Remo teve 10.048 pagantes. Esse é o maior público das nove rodadas no campeonato. Um recorde que será folgadamente quebrado no sábado, pela torcida azulina, no Mangueirão, contra o Figueirense. A expectativa é de venda de todos os 40 mil ingressos disponíveis.

Na média de pagantes o América/RN está no topo com 7.033. Apenas 36 a mais que o Remo (6.997). O clube azulino vai para o topo do ranking na próxima rodada, inclusive porque o América será visitante, em Maceió, contra o CSA. O Paysandu é o 7° do ranking de público, com média de 3.048 pagantes nos jogos em que teve público.

Riscos e possibilidades para Leão e Papão

Só uma conjunção improvável de resultados levaria o Remo ao G8 ou até mesmo à zona do rebaixamento na 10ª rodada da Série C. O Leão está dois pontos acima da zona de rebaixamento e dois abaixo do G8. O Paysandu teria real possibilidade de entrar no G8 caso vença o Botafogo na terça-feira (27), em João Pessoa. Afinal está a apenas um ponto da faixa de classificação. E mesmo perdendo não desceria à ZR.

BAIXINHAS

* Paysandu tem Vinícius Leite e Robinho suspensos por cartão vermelho e outros oito jogadores pendurados no segundo amarelo: Gabriel Bernard, Vanderson, Paulão, Igor Fernandes, Artur, Nenê Bonilha, Fernando Gabriel e Vinícius Leite.

* No Remo são nove os pendurados em amarelos: Vinícius, Lucas Marques, Diego Guerra, Ícaro, Claudinei, Bochecha, Pablo Roberto, Pedro Vitor e Muriqui. E Fabinho está suspenso por cartão vermelho.

* Mesmo cientes da orientação seguida pelos árbitros de punir com cartão quem se exceder nas reclamações, clubes parecem inertes na questão. Técnicos, assistentes e atletas seguem abusando. Isso tem sido bem mais frequente no Paysandu.

* Obediência tática, versatilidade e eficiência nas bolas paradas tornaram Rodriguinho titular no time de Ricardo Catalá. Apesar dos 35 anos, o atleta tem também boa performance física nas funções que executa.

* Dois dias de folga para lazer e recuperação das fibras musculares, que os bicolores puderam curtir. Hoje começa a semana de treinos do Papão para o jogo da próxima terça, contra o Botafogo. Time com necessidade de maior intensidade física na marcação.

* Mangueirão será avaliado em breve pela Conmebol e deverá ser habilitado para jogos oficiais continentais. A mobilização é por um jogo da Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

* Copa Pará sub-20, que ontem teve vitória do Remo sobre o Paysandu (1 x 0), é uma competição criada pela FPF para aumentar a quantidade de jogos no lastro dos atletas de base. Haverá zonais na extensão da competição por todas as regiões do estado, também na categoria sub-17.