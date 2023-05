Leão ou Papão, quem está em pior situação?

Obviamente, na disputa de títulos o Papão (Copa Verde) está em situação pior que a do Leão (Parazão). Porém, o que mais importa é a reação na Série C, na perspectiva de acesso, sem ignorar a hipótese de rebaixamento. A urgência por vitória implica em pressão emocional. Como diz Marcelo Cabo, "nessas horas o futebol é para os fortes".

O Paysandu recebe o Manaus, que tem sido vitorioso em casa, mas se deu mal como visitante: 2 x 0 para o Operário em Ponta Grossa. É um jogo de difícil prognóstico, por não sabermos o que esperar do Papão. Fica a esperança de boa atuação e consequentemente vitória.

O Remo, sob descrença, contra o São José, em Porto Alegre, pode desatolar ou agravar a crise nesta segunda. Jogo com efeito de decisão!

No Águia, filho é "chefe" do pai

É cada dia mais comum no futebol brasileiro a figura do filho como auxiliar do pai nas comissões técnicas. Dois casos à parte são os de Cuca, auxiliado pelo irmão Cuquinha, e de Mathaus Sodré, do Águia de Marabá, auxiliado pelo pai Gerson Sodré, que foi jogador de sucesso em grandes clubes nos anos 70.

O estudioso Mathaus Sodré soma seus conhecimentos teóricos à vivência do pai, numa mescla paulista que está dando muito certo para o Águia e para a família Sodré.

BAIXINHAS

* A decisão paraense tem pai e filho à beira do campo de ambos os lados. No Águia, Mathaus Sodré e o pai Gerson Sodré. No Remo, Marcelo Cabo e o filho Gabriel Cabo. O Paysandu teve Márcio Fernandes e Marcinho, que agora fazem a dobradinha familiar no Sampaio Corrêa.

* Henan, 36 anos, ex-Paysandu, ainda não fez gol pelo Manaus (três jogos), mas é titular para o confronto com o Papão. Ano passado, Henan foi um fiasco no clube bicolor (15 jogos e 2 gols), mas tornou-se importante no acesso do ABC (19 jogos e 5 gols), com o Papão pagando parte dos salários no empréstimo ao clube potiguar.

* Que diferença fará pro Remo a bola mais rápida e mais precisa na grama sintética do São José? Condições favoráveis para os jogadores mais técnicos, mas preocupantes para um time instável. Se bem que o próprio São José vem tendo dificuldades para fluir no tapete artificial.

* São Francisco x Tuna em Rio Branco, Águia x Humaitá em Marabá. Duplo duelo Pará x Acre na rodada da Série D. Boas perspectivas para os dois times paraenses.

* Um jogo do Campeonato Paraense está no pacote das investigações na Operação Penalidade Máxima (máfia das apostas). A suspeita de jogador subornado nasceu de um cruzamento de dados levantados pela empresa SportsRadar, contratada pela FPF para monitorar condutas no Parazão.

* Antes que pessoas comecem a apontar hipóteses, citar nomes e fazer pré-julgamentos nas Redes Sociais, é bom lembrar que cometeria crime, com risco de processo e indenização por danos morais.

* Fiquemos todos atentos às investigações. Onde houver constatação, que haja punição. Como diz o delegado Armando Mourão em mensagem à coluna, "devem ser presos e banidos do futebol, considerando a prática de manipulação em forma de associação criminosa".