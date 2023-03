Leão no primeiro grande desafio

De 21 pontos disputados, 21 conquistados no Parazão, Copa do Brasil e Copa Verde. Esses 100% de aproveitamento dão moral para Marcelo Cabo e equipe, mas não empolgam. Em construção, o time do Remo ainda tem instabilidade natural. Amanhã terá um teste de pressão diante do São Luiz/RS na Copa do Brasil, no jogo de R$ 2,1 milhões. Baenão lotado, fervendo com incentivo e cobranças. Esse jogo vai dizer qual é o perfil emocional do time azulino.

No Gauchão, o São Luiz tem uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. Fez quatro gols e tomou 12. É o antepenúltimo colocado. Esses dados indicam fase ruim do São Luiz, mas a Copa do Brasil tem natuteza própria, singular. Pra avançar, o Leão Azul terá que ser 100% sim, mas na bravura e na organização em campo, no seu primeiro grande desafio na temporada.

Devagar com o andor

Devagar com o andor, que o santo é de barro. Essa frase de alerta vale para Remo, que não pode se deixar levar por euforia, e mais ainda para o Paysandu, que não pode somatizar os seus problemas.

A primeira derrota, com o time desfigurado, já externalizou o clima de tensão e implicou em dispensas. É assim, com sinais de pré-ebulição, que o Papão vai encarar o Princesa do Solimões, amanhã, em Manacapuru/AM. Jogo para ganhar e acalmar, empatar e seguir na mesma ou perder agravar. Passou a ser mais que um simples jogo de Copa Verde, em cuja disputa por classificação o time bicolor é favorito.

BAIXINHAS

* Apontar o dedo, acusar fulano ou beltrano não é a melhor atitude, agora, no Paysandu. Boesel e Juan Tavares já saíram. Se mais alguém tiver que sair ou chegar, que as decisões sejam tomadas com serenidade.

* Chamou atenção uma fala recente de Fernando Gabriel dizendo que não está rendendo porque não está nas funções que lhe favorecem. Isso é um exemplo de coduta de quem aponta antes de ser apontado, ou de reação a sinais de que falta liderança.

* Vinícius Leite de volta? Se pode ser bom para o Papão, seria ótimo para o atleta. Ao passar uma temporada e meia no Papão, VN fez 64 jogos, 9 gols e 3 assistências. Viveu grande fase com a camisa bicolor.

* Iniciando a quarta temporada pós-Papão, Vinícius Leite fez 111 jogos, 3 gols e 9 assistências pelo Avaí, Novorizontino e Vila Nova. Fez apenas um jogo integral este ano. Foi no time reserva do VN contra o Luverdense, na Copa Verde. O atleta pretende no Papão o reencontro consigo mesmo.

* Finalmente, o Ministério Público resolveu agir contra o descumprimento de prazos previstos no Estatuto do Torcedor para a divulgação de público e renda no futebol do Pará. Inicialmente, uma cobrança oficial aos cludes e à FPF.

* Marcelo Cabo chama atenção pela postura sempre muito humana, como na reação (êxtase) ao êxito dos garotos que acionou contra a Tuna. Já havia mostrado essa postura ao recolocar Ronald em campo, depois da longa ausência por lesão. Isso cativa e agrega!