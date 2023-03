Leão, falta uma para tirar 10

Nove vitórias consecutivas de uma time que nos amistosos da pré-temporada causou desconfiança por três empates consecutivos. O Remo já igualou marca atingida, de três décadas, e, se vencer o São Raimundo, em Roraima, amanhã, tira 10. Mas é bom ir firme com o andor, na certeza de que o santo (Raimundo) roraimense não é de barro.

Assim como não havia motivo para o time ser condenado nos três empates da fase básica de preparação, também não cabe superestimá-lo agora, quando ainda está em construção. Ainda há deficiências importantes para serem corrigidas e pontos de instabilidade muito naturais para essa etapa do processo. Mas é inegável que o Remo evolui dentro do planejado, caminhando rápido para a estabilidade de rendimento. O time (tanto o principal como o alternativo) já funciona como Marcelo Cabo prometeu ao ser contratado: intenso, ofensivo, ambicioso, vibrante, vencedor...

Operação remendo no Papão

Nas contratações da operação remendo, o Paysandu busca jogadores em forma, para a resposta imediata que tanto precisa. É que nos primeiros "pacotes" o clube trouxe alguns atletas em largo déficit fisiológico, ou lentos por características, e formou um time vulnerável, sem a devida intensidade. A coluna fez essa avaliação na época, em janeiro.

Se virando para atender interesses, Márcio Fernandes tem sofrido desgastes. Ou o time levanta a crista ou o técnico "paga o pato"! Com elenco mal construído e um remendo aqui, outro ali, o Paysandu está tratando de se ajustar logo no Parazão, mas as preocupações já se projetam para a Série C.

BAIXINHAS

* Clube de massa precisa de títulos com frequência, e o Papão precisava muito ser campeão da Copa Verde. Mas ao se manter ativo até 19 de novembro, teve que recomeçar às vésperas do Natal, pela obrigatoriedade do mês completo de férias e sofreu atropelos.

* Com muitas perdas, o Paysandu chegou tarde ao mercado para contratar e não foi tão criterioso. A conta chegou em forma de lesões, muito estresse no cotidiano e a necessidade de reforma da reforma no elenco. Assim, o futebol bicolor vai ficando mais caro e mais arriscado.

* O Remo tem comprovações de que valeu a pena ficar fora da Copa Verde. Afinal, está faturando alto na Copa do Brasil e teve uma pré-temporada completa, de quase dois meses. O reflexo está aparecendo em campo, nas arquibancadas e nas finanças.

* Um caso à parte de sucesso no Paysandu é do atacante Mário Sérgio: 8 jogos e 8 gols. Ele fez mais da metade dos gols da equipe nesse começo de temporada, dentro dos planos dos investidores que o cederam ao Papão para que se valorizasse, como está acontecendo.

* Em situação oposta a Mário Sérgio está o colombiano Bocanegra. Ele até causou boa impressão nas primeiras partidas, contra Tapajós e Caeté, mas saiu expulso do jogo contra o Princesa do Solimões e também do jogo contra o Independente, quando foi a pior peça do time. Não é mau jogador, mas está muito mal de astral.

* Caso Heré, do São Francisco, tem o mesmo enredo do Caso Luquinha, no Castanhal, que deu em nada. Expulsão no último jogo de campeonato tem pena social. Resta a confirmação de que foi o ocorido com Heré, no último jogo do Isabelense ns Segundinha.

* Mathaus Sodré, paulista de 36 anos, é o técnico revelação deste campeonato estadual. Em 2021 ele foi auxiliar de João Galvão no Águia. Voltou este ano como técnico principal para colocar em prática os aprendizados teóricos e práticos, inclusive de rodagem internacional, e vai fazendo do Águia o time sensação do Parazão.