Leão entra na operação “upgrade”

No que foi declarado, motivos técnicos fizeram o Remo dispensar Ícaro, Nathan, Renato Alves, Sillas e Echaporã. O efeito, porém, deve ir além da questão técnica e impactar na competitividade dos demais. Não pode restar espaço para apatia.

Gustavo Morínigo sai fortalecido, mas ciente de que precisa provar na prática o que disse à direção do clube. O técnico garantiu que consegue promover a reação do time a partir do próximo domingo, contra o “lanterna” Floresta, em Belém. Caso contrário, haverá outras providências na operação “upgrade” azulina por reação na Série C.

Pará em jejum: um mês e meio sem vitória interestadual

Depois da vitória do Paysandu sobre o Manaus (4 x 1), em Belém, pela Copa Verde, no dia 24 de março, os times paraenses disputaram 11 jogos interestaduais, com quatro empates e sete derrotas. Números vexatórios! Pela CV, o empate do Remo com o Amazonas (2 x 2), em Manaus. Pelas Séries D, C e B do Campeonato Brasileiro as três derrotas do Remo, a derrota e os dois empates do Paysandu, as duas derrotas do Cametá, a derrota e o empate do Águia.

O jejum dos quatro representantes do Pará torna-se ainda mais alarmante se considerarmos a última vitória de cada. Remo 2 x 1 Tuna, em 31 de março. Paysandu 2 x 0 Remo em 7 de abril. Águia 2 x 0 Caeté em 7 de março. Cametá 1 x 0 Bragantino, em 25 de fevereiro.

BAIXINHAS

* No jejum do Leão, sete jogos, com quatro derrotas e três empates. Do Papão, cinco jogos, quatro empates e uma derrota. Do Águia, seis jogos, quatro derrotas e dois empates. Do Cametá, três jogos e três derrotas. Cenário ridículo!

* Se os motivos para as dispensas do Remo forem meramente técnicas, como explicar o fato de Sillas e Ícaro terem sido titulares no sábado, em João Pessoa? E Echaporã, que entrou no segundo tempo? Quando foi cobrada a barração de Nathan, o técnico Morínigo o defendeu dizendo ser “bom jogador”. De repente, deixou de ser? Renato Alves não chegou a ter crédito em momento algum.

* Lucas Maia recuperado justamente quando o Paysandu está sem o uruguaio Quintana, suspenso, para o jogo contra o Mirassol. Outros zagueiros na fila pela vaga: Carlão, Luan Freitas e Pedro Romano. Wanderson segue titular.

* Dos cinco dispensados pelo Remo, Sillas e Echaporã chegaram a ser festejados pelos primeiros jogos. Causaram boa impressão e ficaram nisso. Dois nomes expressivos do elenco que estão sob tolerância são os atacantes Ytalo e Marco Antônio. De Pavani e Matheus Anjos só lampejos de bom futebol. E dos recém-contratados, ninguém foi bem nas primeiras impressões.

* O futebol faz com realidade o que o teatro, o cinema e as telenovelas fazem com ficção. É uma tradução de virtudes e das mazelas da sociedade. Dentro e fora de campo, o futebol escancara falta de educação e de ética.

* O ambiente do futebol é uma deprimente vitrine de atos desonestos, no “vale tudo” para levar vantagem. Querendo ou não, no mínimo somos cúmplices, exatamente como em qualquer outra atividade no cotidiano dessa sociedade doente em que vivemos.

* Coluna dedicada à memória do grande amigo e confrade Arivaldo Maia, ícone da narração esportiva em Alagoas, admirado por colegas de todo o país. Ele faleceu ontem, em Maceió, aos 77 anos. Perda dolorosa!

* Ricardo Catalá, ex-Remo, está comandando o São Bernardo, e não o Mirassol. Erro do colunista, ontem.