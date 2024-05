Leão e Papão em dia sugestivo para quebra de jejum

O Remo não vence há 42 dias, sete jogos. O Paysandu não vence há 35 dias, cinco jogos. Horas depois do almoço do Dia das Mães, torcedores vão viver a expectativa pela quebra do jejum, mesmo que os times não transmitam confiança.

O Leão, devorado em todas as rodadas até agora, tem um adversário (Floresta) com o mesmo histórico. Jogo para alta carga de nervosismo. O Baenão vai pulsar, a partir das 19 horas. Teste para cardíacos! O Paysandu terá um prato mais indigesto, às 16 horas, enfrentando o Mirassol no interior de São Paulo, sob o risco de entrar na Z4. É jogo para Hélio dos Anjos extrair o máximo do time bicolor e surpreender os incrédulos.

Reflexão pelo Dia das Mães: futebol, machismo e violência

A mentalidade machista, absorvida pelos meninos desde os primeiros anos de vida, sempre foi reforçada no ambiente do futebol. Não por acaso, são recorrentes os casos de violência de jogadores contra mulheres. Clubes mais responsáveis, porém, estão investindo na conscientização dos seus atletas desde a base.

Palestras e outras atividades educativas são fundamentais para a quebra da mentalidade machista, que avança das piadas ao assédio e à violência. A base dos clubes precisa contribuir para a formação de gente mais civilizada. É um papel social cada dia mais relevante, que nem todos os clubes estão cumprindo. A coluna traz a questão na esteira das homenagens e reflexões pelo Dia das Mães.

BAIXINHAS

* O Paysandu é reconhecido como clube modelo em responsabilidade social, mas não respondeu à produção da Globo na consulta sobre suas contribuições. Ficou como omisso numa reportagem do Esporte Espetacular sobre o tema. A consulta se restringiu a clubes das Séries A e B.

* Tanto no Paysandu como no Remo, senhoras (mães) estão à frente do departamento de Responsabilidade Social. Motivo a mais para maior atenção ao desenvolvimento psico-social dos atletas em formação, especialmente na questão do respeito às mulheres.

* Elas, mães ou não, estão em campo, nas quadras, nas piscinas... Estão nas arquibancadas, nos bastidores, nas mais diversas funções no esporte, querendo respeito. As senhoras e senhoritas da arbitragem são os principais alvos das agressões verbais, nesse universo tão hostil, de relações tão desumanas.

* Atitude solidária dos clubes diante do drama do povo do Rio Grande do Sul. Paysandu, Remo e Águia desenvolvem ações de arrecadação de donativos. O Cametá também dá a sua contribuição. O futebol se enriquece em mobilizações providenciais como essas.

* Gustavo Morínigo treinou o Remo até para eventual abafa pelo gol. Juntou Ribamar, Kanu e Ytalo no ataque em parte dos treinamentos. Um trio que pode ser acionado na reta final, se a vitória ainda não estiver construída. Só nessa hipótese! Importante que também tenha ajustado o time para jogar compacto.

* Mirassol obteve apenas quatro vitórias em 15 jogos na temporada (três em casa e uma fora), seis empates e cinco derrotas. Fez 21 e tomou 22 gols. Esses números mostram que o adversário do Papão não é tão feroz quanto imaginávamos.

* Floresta, do técnico estreante Marcelo Cabo, tem apenas 10 jogos este ano, com três vitórias (sobre Ferroviário, Horizonte e Maracanã no campeonato cearense), um empate e seis derrotas, três delas nesta Série C. Fez 11 gols e tomou 15 na temporada. Atacantes veteranos Felipe Marques e Jean Silva, ex-azulinos, são do elenco alviverde.

* A todos, Feliz Dia das Mães!