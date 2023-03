Leão atravessa Humaitá e avança na CV

Goleada, como se esperava (4 x 1), e o Remo está nas quartas da Copa Verde. Humaitá ficou pra trás! A flagrante superioridade do Leão se confirmou, principalmente no segundo tempo, quando o placar foi construído.

Pablo Roberto foi o principal destaque na estreia azulina na CV. Se impôs com a força física e com os recursos técnicos. O time se manteve em alta competitividade o jogo inteiro, com organização e raça, diante de um adversário que, no entanto, não é parâmetro para medir a evolução do Leão. Domingo pela manhã, clássico pelo Parazão contra a Tuna.

Lesão, a palavra que mais incomoda na Curuzu

Vitor Souza, Samuel Santos, Genílson, Naylhor, Bocanegra, Heltinho, Rithelly, Ricardinho, Fernando Gabriel, Stefano Pinho. Todos esses jogadores já se lesionaram neste começo de temporada do Paysandu e as lesões vêm se tornando mais frequentes.

O incômodo dos bicolores não se limite à ausência em jogos para tratamento médico. É que o rendimento físico também está impactado. Os atletas estão sentindo muito o desgaste físico nesta intensa sequência de jogos. E esse cenário estaria pior não fosse a prorrogação da pré-temporada por duas semanas, no adiamento do campeonato estadual.

O desafio da comissão técnica é colocar todo o elenco bicolor no nìvel ideal de resistência, para prevenir lesões e para manter o time em crescente competitividade.

BAIXINHAS

* Inspirado no chefe Márcio Fernandes, o atacante reclamão Bruno Alves, do Paysandu, já colhe a primeira consequência. Por reclamar excessivamente contra a arbitragem, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o time no sábado, em Ipixuna, contra o Caeté.

* No Remo, Raí por cartões amarelos e Lucas Mendes por cartão vermelho, também estão suspensos e não enfrentam a Tuna no domingo. A suspensão por expulsão é reprovável, mas para Lucas Mendes significa também um tempo providencial para tratar um lesão de tornozelo que vem incomodando, embora sem impedi-lo de jogar.

* Merecem destaque as melhorias no gramado da Tuna, claramente percebidas ontem na derrota do time cruzmaltino para o CSA (1 x 0), quando a Tuna estreou e já se despediu da Copa do Brasil. Hoje a missão é do Águia, em Marabá, contra o Botafogo/PB.

* Mesmo sem clube no campeonato, a cidade de Ipixuna tem o privilégio de receber Remo e Paysandu. O Leão já esteve na cidade, contra o São Francisco. Sábado, o Papão contra o Caeté. É a vantagem de ter um dos melhores estádios do interior do Pará.

* Atacante Rogério, que se apresentou ontem ao Remo, vai ser preparado para uma das armas de Marcelo Cabo no Re-Pa que vai reabrir o Mangueirão. O Paysandu também faz investidas no mercado para ter reforço no clássico, que deve ser confirmado para o próximo dia 26.

* Penhora do imóvel do futuro CT do Paysandu, no valor de R$ 1,4 milhão, reacente as preocupações financeiras e morais do Paysandu. Penhora em favor do ex-dirigente Antônio Cláudio Louro, como garantia de pagamento de empréstimo. Ao mesmo tempo, ações trabalhistas de Pipico e do ex-técnico da base Ailton Costa.

* Jogo invertido. Hoje, 20 horas, serei entrevistado pelo ex-jogador Vânderson, que tantas vezes entrevistei. Vânderson virou comunicador com o seu podcast semanal intitulado 5 e a Faixa.