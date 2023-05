Interior na 10a decisão estadual nos anos 2000

Finalista do Parazão pela terceira vez, o Águia coloca o futebol do interior na 10a decisão estadual desde 2000, quando a alternância nos títulos deixou de ser exclusividade da capital. Contra o Remo, hoje, o time de Marabá está plenamente mobilizado para repetir as proezas de Independente e Cametá, campeões de 2011 e 2012. E a conjuntura alimenta as esperanças dos marabaenses.

O Águia está em alta, esbanjando confiança, enquanto o Remo vive uma fase de instabilidade. Time por time, Leão favorito. Momento por momento, ventos mais favoráveis ao Águia.

Decisões nos anos 2000:

2000, Paysandu x Castanhal

2006, Paysandu x Ananindeua

2008, Remo x Águia

2009, Paysandu x São Raimundo

2010, Paysandu x Águia

2011, Paysandu x Independente

2012, Remo x Cametá

2013, Paysandu x Paragominas

2016, Paysandu x São Francisco

2023, Remo x Águia

Papão perde para as próprias limitações

Com o que restou da contínua reforma de elenco, o Paysandu foi o que se esperava: impotente, diante do Goiás. A derrota por 2 x 0, em casa, deixou o título da Copa Verde na conta de um milagre.

A finalíssima será no próximo dia 31, em Goiânia, na provável quebra de jejum do Goiás, que não levanta troféu nenhum há cinco anos.

BAIXINHAS

* Paulo Henrique, no Paysandu desde a pré-temporada, fez ontem apenas o

12° jogo dele, nenhum em tempo integral. Fruto da base do SãoPaulo, com trânsito internacional, 25 anos, PH frustra as expectativas de quem apostou nele como um "achado".

* Axel Lopes, melhor goleiro do campeonato paraense, é peça importantíssima do Águia para essa decisão contra o Remo. Vivendo a sua melhor fase, gaúcho de 30 anos transmite confiança ao time de Marabá. É técnico, ágil e arrojado.

* Leonan reaparece na lateral esquerda do Remo. Mesmo rendendo menos do que é capaz, ainda é o mais confiável da posição. Na direita, Lucas Mendes está virando "avenida" e pode estar com a titularidade ameaçada.

* Com Fabinho fora do jogo de hoje, sob cuidados médicos, fica praticamente decretada para Mário Sérgio a artilharia do Parazão. Restando apenas um jogo para cada, o bicolor tem três gols a mais que o azulino.

* Paulão, zagueiro de 37 anos e ótimo currículo, que deve ser anunciado pelo Paysandu, não joga há sete meses, quando defendia o Cuiabá na Série A. O atacante Nicolas Careca, que também deve chegar, estava afastado no Guarani, sem jogar há dois meses.

* Prêmio de Personalidade Esportiva, do Troféu Romulo Maiorana, chamou a atenção dos paraenses para admirável trabalho voluntário de Agnaldo de Jesus, "Seu Boneco", sergipano de 55 anos que está em Belém há 32 anos.

* Ele formou uma rede solidária com médicos, hospitais, laboratórios... Assim, viabiliza consultas, exames e internações para pessoas com maior dificuldade de acesso à estrutura de saúde. Agnaldo foi campeão paraense seis vezes pelo Remo (uma delas como técnico) e uma vez pelo Paysandu.