Incrível! O mesmo acesso já escapou três vezes

O Papão subiria na quarta rodada, se o Amazonas não vencesse o Voltaço em Volta Redonda. Subiria na quinta rodada se o Voltaço não vencesse o Botafogo em João Pessoa ou se, pelo menos, empatasse com o Amazonas. Não deu! E a missão deixou de ser fácil, embora o Papão vá ao último jogo podendo perder até por um gol para subir sem depender de tropeço do Amazonas, em Manaus, diante do Botafogo.

O Papão já deu muita sopa ao azar. Agora, entra num clima de tensão para a decisão de sábado, com a concorrência revigorada. A missão fica pesada pela obrigação de confirmar o que já foi festejado. Esse time já mostrou do que é capaz em matéria de reação. Já foi "x" na hora "h". Agora, definitivamente, tem que ser maiúsculo para escrever fora de casa a tão sonhada e cobrada história do acesso.

A semana mais psicológica

Em algumas ocasiões, Hélio dos Anjos fez questão de destacar a força mental desse time do Paysandu. Pois bem! Pela pressão dos fatos, essa é a semana mais psicológica para os bicolores. Mais do que nunca, o time vai precisar de inteligência emocional, na preparação e principalmente no jogo, em Volta Redonda.

Comprovadamente, o Papão tem um time cascudo e valente, que, com esses recursos, superou limitações técnico-táticas sempre que precisou. Foi justamente isso que faltou na derrota para o Amazonas, e terá que sobrar na decisão de sábado.

BAIXINHAS

* Toda a festa já feita pela torcida agora vira dívida para atletas e comissão técnica do Papão. No sábado vão entrar em campo com esse peso extra de responsabilidade, para o que pode ser consagrador ou desmoralizante.

* E o ponto de vista do Volta Redonda? Não basta vencer, o VR tem quer construir vantagem de dois gols para subir pelos critérios de desempate. Se vencer por um gol, tem que "secar" o Amazonas. Pressão sobrando no Voltaço.

* Lucro de R$ 3,3 milhões em dois jogos no Mangueirão. O Paysandu tirou proveito nas bilheterias e ainda tem possibilidade de receber o Brusque na decisão do título. Para ser finalista, o Papão tem que vencer o VR. Se empatar, tem quer torcer por empate ou vitória do Botafogo em Manaus.

* Lateral Lucas Marques, ex-Remo, ainda não estreou no Tombense. Ícaro é titular do Sampaio Corrêa. Claudinei é reserva no time maranhense, mas entrou em quatro jogos. Diego Guerra é titular do Figueirense na Copa Santa Catarina.

* Depois das experiências que viveu em Belém, Ricardo Catalá vê o Remo como mola propulsora para sua carreira. Por isso quer tanto voltar e estruturar o novo time a partir das contratações.

* Retrospecto do Paysandu em quadrangulares da Série C: 13 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas, 3 empates. 38,5% de aproveitamento como mandante na fase mais decisiva. Pesquisa do torcedor Sérgio Costa.

* Jader Gardeline com chapa composta para disputar a presidência do Remo com Antônio Carlos Teixeira e Marco Antônio Pina. Por enquanto, porém, nenhuma das chapas está inscrita.