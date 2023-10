Incomum! Papão terá um mês de pré-temporada

Necessidade elementar numa pré-temporada, mas nada comum no Paysandu, a preparação básica dos bicolores vai ter mais de 30 dias. A representação já está programada para 11 de dezembro. No entanto, a maioria dos novos contratados só deve chegar em janeiro.

A lei garante 30 dias de férias. Então, quem jogar até final das Séries A e B vai repousar por todo o mês de dezembro. E justamente atletas desse universo são prioridade nos planos do Papão. Quem vier da Série C, se vai se apresentar para os primeiros compromissos da pré-temporada. O fato é que Hélio dos Anjos e sua comissão vão poder executar as etapas básicas sem atropelos para o grupo inicial e administrar as etapas dos atletas que chegarem depois. Isso é muito positivo!

Canaã, o 76° clube da história do Parazão

O Canaã Futebol Clube é o 76° clube e Canaã dos Carajás (a 777 quilômetros de Belém) a 23a cidade em 112 edições do Campeonato Paraense. O antigo Sport Real, do Guamá, migrou para o sudeste do estado, mudou de nome, de cores e de propósitos. Agora é o Falcão dos Carajás, clube do investidor Alan Ben Cohen, um homem com trânsito internacional no mercado do futebol, com planos audaciosos para o mais novo integrante do Parazão.

Os planos do clube e do município de Canaã precisam priorizar um estádio. O atual é muito acanhado e contrasta com o poder econômico da região, principalmente agora, com o vôo do Falcão.

BAIXINHAS

* Alan Ben Cohen, dono do Canaã Futebol Clube, está nas primeiras tratativas com a prefeita Josemira Gadelha para estreitar as relações institucionais, já que o clube passa a ser instrumento de visibilidade para a cidade.

* Não consta que outro clube do futebol brasileiro, antes do Remo, tenha sido homenageado pela Justiça do Trabalho por honradez. O fato de ontem foi grandioso por fechar um ciclo de cinco décadas, de uma dívida construída com grandes irresponsabilidades e quitada exemplarmente nos últimos oito anos.

* Netinho, 25 anos, volante/meia do Botafogo da PB, 19 jogos e 2 gols na Série C, é um dos alvos do Paysandu para a próxima temporada. Netinho jogou também no Ipatinga/MG, Portuguesa/RJ, Bangu/RJ,, Rio Claro/SP e Jabaquara/SP.

* Disputa eleitoral do Remo está bem inserida na era digital, com as chapas usando muito os recursos eletrônicos, principalmente as redes sociais, para alcançar os associados/eleitores.

* As chapas tentaram obter os dados dos associados para contato direto, mas a Comissão Eleitoral negou, baseada na lei de proteção dos dados pessoais. Algumas campanhas sendo muito agressivas. Em alguns casos, desleais.

* Ex-jogadores mais próximos de Marco Antônio Pina. Alegam que não tiveram atenção da gestão de Fábio Bentes, que, por sua vez, comemora a homenagem do TRT, ao clube, pela quitação da cinquentenária dívidas trabalhista.

* Dois jogos na comissão técnica rotativa da Seleção Brasileira, como auxiliar de Fernando Diniz, e Dado Cavalcanti já assumiu o comando da Portuguesa/SP.

* Técnico Emerson Almeida, que se projetou ano passado na Tuna, este ano subiu o São Raimundo à 1a divisão amazonense e o Canaã ao Parazão. No Canaã substituiu Samuel Cândido.