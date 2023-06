Importações, um retrato da contramão

Até os anos 70, era comum pelo menos um amistoso festivo Prata da Casa x Prata de Fora. Hoje não daria para formar uma seleção de paraenses. Cerca de 130 jogadores foram importados pelos 12 clubes do Parazão 2023. Agora esse número já passa de 150 ou vai a 170 se incluídos técnicos, preparadores físicos, assistentes, executivos... E a farra continua! Um retrato da contramão.

Os importados predominam até nos times do interior, como foi bem o caso do campeão estadual Águia de Marabá. Tudo bem se a exagerada importação valesse a pena, mas só está fazendo diferença nos custos financeiros. Isso é consequência de mentalidade equivocada, que não investe no desenvolvimento dos talentos regionais e rasga dinheiro com a famigerada política de contratações.

Só a Tuna está com base paraense

Daelson, Marlon, Samuel, Kauê, Lukinhas, Pedrinho, Paulo Rangel... A Tuna é o único time com base paraense, dos quatro que representam o Pará nas Séries D e C do campeonato brasileiro. No Águia os paraenses são o zagueiro Davi Cruz, o volante Balão Marabá e o meia Wendel, que não vêm sendo titulares.

No Remo, o reserva Ronald, que está lesionado, tem sido o único paraense acionado. No mais, o atual time azulino tem dois goianos, dois mineiros, dois paulistas, dois cariocas, um baiano, um sergipano e um pernambucano. No Paysandu, Juninho tem entrado nos últimos jogos, como único paraense. No mais, três baianos, dois cariocas, dois paranaenses, dois paulistas, um goiano e um maranhense.

BAIXINHAS

• O Paysandu vem acionando os cariocas Gabriel Bernard e Arthur, paranaenses João Vieira e Fabinho, baianos Paulão, Geovane e Mário Sérgio, paulistas Igor Fernandes e Nenê Bonilha, goiano Vinícius Leite e o maranhense Wanderson.

• O atual time do Remo tem os goianos Vinícius e Lucas Marques, mineiros Pablo Roberto e Rodriguinho, paulistas Kevin e Fabinho, cariocas Diego Guerra e Muriqui, pernambucano Pedro Vitor, baiano Diego Ivo e o sergipano Uchôa.

• Paraenses na Tuna: Daelson, Marlon, Kauê, Samuel, Pedrinho, Lukinhas e Paulo Rangel. Importados no time: goiano Jeferson, amapaense Dedé, gaúcho Cássio, amazonense Railson, maranhenses Edrean e Enzzo...

• Águia atual: gaúcho Axel, maranhenses Bruno Limão e Patrick, pernambucanos Betão e Evandro, cariocas Castro, Gabriel Agu e Luam Parede, paulista Rodrigo, potiguar Vander, baiano Alan Maia...

• A cada ano o futebol do Pará vai ficando mais caro, pela política de gastança desenfreada. Estamos falando de clubes que torram verba pública, patrocinados que são pelo governo estadual.

• Também pelo caráter do patrocínio, a política de funcionamento dos clubes deveria ser reavaliada conjuntamente. Deveria haver investimento inteligente e responsável nas categorias de base para inverter o eixo, e os importadores passarem a ser exportadores. Quem decide tem interesse nisso?

• Paysandu x Floresta. A bola vai rolar às 19 horas na Curuzu vazia. Papão cumprindo pena, sem público, pagando para jogar, em extrema necessidade de vitória na luta urgente para sair da zona do rebaixamento.