Geografia torna Série B mais cara para clubes da Amazônia

Paysandu e Amazonas serão forçados a pagar mais caro nas contratações para a Série B, ao competirem com clubes do sul, sudeste, centro oeste ou parte do nordeste. Trata-se de uma espécie de "ágio" cobrado para compensar a distância maior de familiares e dificuldades extras, como as longas e desgastantes viagens.

A Série B sai de 30 a 40% mais cara para clubes do norte também pela necessidade de elenco maior, justamente pelo desgaste das longas e frequentes viagens, que resultam em oscilações de rendimento e lesões. Mas o Paysandu oferece a energia extra de uma torcida apaixonada, capaz de colocar 100 mil pessoas no Mangueirão em dois jogos seguidos, como vimos na Série C. Isso torna o clube muito atrativo.

Quase certo que Paragominas terá time no Parazão 2024

O Paragominas não obteve o acesso pela Segundinha, mas a cidade deverá ter time no Parazão 2024. As tratativas estão bem avançadas para o Tapajós se instalar em Paragominas. Ainda este mês o martelo deverá ser batido entre a Prefeitura Municipal o clube alviverde, originário de Santarém.

As afinidades entre Tapajós e Paragominas vão além do verde e branco no uniforme. Os dois clubes têm, atualmente, o mesmo presidente: Sandcley Monte. É isso mesmo! Dois clubes, de divisões diferentes, com o mesmo presidente. Algo inédito no futebol profissional do Pará, ou, talvez, do país.

BAIXINHAS

* Seleção da temporada paraense, na opinião do colunista: Matheus Nogueira; Edilson, Wânderson, Diego Ivo, Evandro; Uchôa, Pablo Roberto, Robinho; Pedro Victor, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos. Seis atletas do Papão, cinco do Leão e o técnico bicolor.

* Evandro entra na seleção pelo que produziu no Águia e confirmou no Remo

Robinho é o craque da temporada pelo muito que o seu talento e a sua liderança pesaram na campanha do acesso do Papão. E a revelação é Juninho, que brilhou na Tuna e comformou o potencial promissor no Paysandu.

* O fato de o Operário/PR ter subido com 7 pontos na segunda fase e o Volta Redonda seguir na Série C, mesmo tendo feito 10 pontos, está reforçando os questionamentos dos clubes ao atual formato do campeonato.

* Ganha força a articulação de um movimento para convencer a CBF a aplicar o sistema de pontos corridos à Série C, no mesmo formato das Séries A e B, com 38 rodadas e jogos até novembro. Como a CBF já negou em investidas anteriores, os clubes devem mobilizar suas Federações.

* A contribuição espontânea como aglutinador no crescimento e acesso do Papão está sendo reconhecida no clube, principalmente pelo técnico Hélio dos Anjos. Foi contribuição espontânea porque unir e mobilizar pessoas são papeis que Vandick cumpre naturalmente.

* Uchôa e o seu leão às costas. O volante, que curte férias em Aracaju, tornou-se muito mais querido pela torcida remista ao tatuar a imensa figura de um leão às costas. Ele diz que tem sondagens de outros clubes, mas só não volta se o Remo não quiser.

* Castanhal em crise. No próximo dia 24 a Assembleia Geral vai votar a destituição do presidente Helinho Júnior, sob acusação de irregularidades na gestão. Tudo indica que vem por aí uma arrastada perlenga jurídica na vida do Japiim.