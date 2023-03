Festa e drama no avanço do Leão

Aplicação tática e bravura colocaram o Remo na terceira fase da Copa do Brasil, mas não sem drama. Vitória por 2 x 1 sobre o São Luiz, com risco e tensão nos últimos minutos. Leão com R$ 2,1 milhões na conta e mais 100% da renda líquida da próxima fase. R$ 3.750.000,00 na soma das três cotas já garantidas.

Apesar da boa atuação, o time azulino teve vacilos no serviço defensivo. Um deles resultou em pênalti e gol do São Luiz aos 43 minutos do 2° tempo. Porém, mesmo nos momentos mais tensos, o time de Marcelo Cabo foi sereno, mostrou força emocional.

A Copa do Brasil vai ter Remo e Paysandu juntos na terceira fase. No sorteio dos confrontos, os dois rivais paraenses vão para o mesmo pote. Isso elimina a hipótese de Re-Pa no sorteio.

Papão: resultado melhor que o desempenho

Jogo enfadonho que atendeu à conveniência do Paysandu no 0 x 0 com o Princesa do Solimões, no Amazonas. Vitória simples, em Belém, dia 23, colocará o Papão na semifinal da Copa Verde.

Foi mais uma atuação ruim do time bicolor, desconexo, pouco tático, com excesso de passes longos nas investidas de ataque. O empate foi um resultado interessante, mas com desempenho preocupante. Domingo o Papão vai encarar o Independente. Poderia ir tranquilo a Tucuruí, com a classificação engatilhada no campeonato estadual, mas leva o peso das cobranças pelo nível do futebol que vem produzindo.

BAIXINHAS

* Reabertura do Mangueirão trará inúmeras situações novas, que vão exigir organização cirúrgica para que a festa não seja estragada. O dia está se aproximando e nada de debate e muito menos providências. Seel, FPF, Ministério Público, PM... parecem ainda não ter medido ou pesado o desafio.

* Uma das novas situações pode ser o espaço inclusivo. As áreas atrás dos gols, no novo Mangueirão, deverão ser reservadas para o público de menor poder aquisitivo, com ingressos a preços populares.

* Pelo menos, o governador Helder Barbalho recebeu bem a sugestão do promotor de Justiça Domingos Sávio, que por duas décadas trabalhou pela aplicação do Estatuto do Torcedor no futebol paraense.

* Estamos em pleno campeonato estadual da inclusão social e do combate a preconceitos. Pois bem! O Mangueirão precisa, pode e deve mesmo reabrir com espaço para os menos favorecidos nas finanças, porém ricamente apaixonados por Remo ou Paysandu.

* Mesmo sem jogar há dois anos, aos 35 de idade, o atacante Rafael Oliveira foi contratado pelo Independente para este Parazão. Ele treina há mais de um mês em Tucuruí e nada de se habilitar fisicamente para jogar. Há um esforço para que ele seja lançado contra o Paysandu, domingo.

* Tapajós na zona do rebaixamento e o São Francisco uma posição acima por saldo de gols. Mais uma vez, santarenos lutam entre eles para escapar da queda no campeonato estadual. E o São Raimundo, que caiu em 2019, não consegue voltar à elite estadual.

* Papão vai propor ao STJD o cumprimento de pena social (só mulheres e crianças no estádio) nos seus dois primeiros mandos na Série C. É que o clube foi punido ontem com a obrigatoriedade de portões fechados, pela briga e baderna de "torcedores" em Florianópolis, ano passado, no jogo contra o Figueirense.

* Tuna x Andirá/AC, hoje, 15 horas, no Souza. Como campeã estadual da categoria, a Tuna representa o Pará Copa do Brasil Sub 17.