Ética deve mover o Papão em Aracaju

Verdade que uma vitória sobre o Confiança daria ao Paysandu a possibilidade de fechar o quadrangular do acesso em Belém. Mas é a ética que deve mover o Papão em Aracaju. Compromisso maior dos profissionais bicolores é honrar o próprio clube, mas não pode ser ignorado o interesse do São José, que classifica-se até perdendo para o Pouso Alegre, desde que o Confiança não vença o Paysandu.

O time bicolor não perde há sete jogos e vai defender também essa invencibilidade, embora desfalcado por suspensões e por opções do técnico. O próprio Hélio dos Anjos adiantou a intenção de poupar titulares pendurados em cartões amarelos, casos de Mário Sérgio e Vinícius Leite.

Azulinos na hora da última impressão

Ao contrário de outras atividades, no futebol as últimas impressões são as que ficam. Apesar da eliminação do Remo, alguns jogadores estão em alta, casos de Diego Ivo, Lucas Marques, Evandro e Paulinho Curuá. Amanhã, contra o Altos, eles vão precisar confirmar essas impressões. Outros terão a última chance de melhorar o conceito.

Vitória sobre o Altos é questão de honra. Se não melhora o astral e o julgamento da torcida, pelo menos, evita que piore. Depois, 100 dias de saudade e expectativa dos torcedores pelo encontro com um novo time, já sob nova presidência.

BAIXINHAS

* Faltando dois meses e meio para as eleições do Remo, o oposicionista Marco Antônio Pina "Magnata" é o único candidato declarado. Na situação, mobilização para convencer o atual vice Antônio Carlos Teixeira a se candidatar.

* Ao anunciar o zagueiro Wesley, o meia Alencar e o atacante Mirandinha, a atual gestão do Paysandu igualou o recorde de 2010 da gestão Luis Omar Pinheiro: 47 jogadores contratados na mesma temporada.

* Altos em jejum. O time piauiense não vence há 13 jogos na Série C. Como visitante o Altos tem uma vitória (sobre a Aparecidense), dois empates, e seis derrotas. Aproveitamento de 22,2% nos jogos fora de casa.

* Confiança não terá o meia-atacante Cesinha, por suspensão. O atacante Léo e o goleiro Gianezine estiveram sob cuidados médicos durante a semana. Assim mesmo, o time sergipano está a todo vapor para o confronto com o Papão.

* Com 8.351 pagantes por jogo, o Paysandu tem a terceira média de público do campeonato, mas a primeira entre os classificados. A maior média é do Remo, com 11.008 e a segunda é do América com 9.908.

* Guilherme dos Anjos vai comandar o time do Paysandu à beira do campo, em Aracaju. O pai dele, Hélio dos Anjos, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

* Leonan chegou no meio do Parazão, ano passado, e fechou a temporada do Remo com 22 jogos, já convivendo com lesões. Este ano, está novamente com 22 jogos, mas em baixa cotação, vendo Evandro emplacar na lateral esquerda.

* Confiança x Paysandu, Remo x Altos, Floresta x América, Náutico x São Bernardo, jogos programados pelo Dazn para transmissão ao vivo. Isso só confirma o potencial de audiência de Papão e Leão, já que ambos vão cumprir tabela e nem assim deixam de ser priorizados.