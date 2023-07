Diante de um adversário consistente e calculista, o Remo até que teve alguns bons momentos, mas foi derrotado pelos seus pecados e pela objetividade do Operário. Um jogo de enredo cruel para os azulinos, no Baenão lotado.

No primeiro tempo, a vantagem no placar (1 x0) refletiu a superioridade do Operário. No segundo tempo o Leão cresceu, muito por conta do estreante Evandro na lateral-esquerda. Empatou com gol casual de Élton e partiu no entusiasmo em busca do gol da vitória. Acabou dando um contra-ataque fatal que resultou no gol da derrota, no finalzinho, e o fechamento da rodada na zona do rebaixamento. Cenário péssimo para quem vai encarar o principal rival, Paysandu, na próxima rodada.

No Papão, fechada a compra da esperança

O time mostrou em campo, contra o Amazonas, que "comprou" as ideias de Hélio dos Anjos. Refletiu com superação a semana de suor extra nos treinos. Foi a compra da esperança! Restam sete rodadas para o Paysandu confiar a reação e brigar por classificação. E o próximo desafio é Re-Pa.

Tanto para o Paysandu como para o Remo, vitória no Re-Pa será uma alavanca emocional para o sprint. Naturalmente, o clima do clássico já dá motivação extra na preparação: dedicação, esmero, cumplicidade, ambição... Semana quente para um clássico fadado a pegar fogo.

BAIXINHAS

* Puxar Robinho e Vinícius Leite para a mesma rotação dos demais atletas deve ser um dos desafios de Hélio dos Anjos. Acima da média nas virtudes técnicas, eles estão bem abaixo da média nas limitações físicas. Duas peças muito caras para tão baixo rendimento.

* Evandro mostrou não só capacidade física e técnica como personalidade para jogar no Remo. Baenão lotado, jogo tenso e ele jogou com naturalidade. Foi a melhor peça azulina em campo.

* Nenê Bonilha, Eltinho, Wellington Carvalho e Geovane, os desfalques do Papão para o Re-Pa, todos suspensos.

* Para quem estava há oito meses sem jogar, o goleiro Matheus Nogueira foi grata surpresa com a ótima performance no Papão contra o Amazonas. Passou impressão de que pode resolver o velho problema da posição na Curuzu.

* Torcidas extintas pela Justiça do Pará agora estão proibidas pelo STJD de entrar no Mangueirão para o Re-Pa. Desta vez, a ordem será cumprida! Não só as baderneiras, mas as torcidas organizadas em geral em barradas.

* Ao liberar o público para o Re-Pa, o STJD fez exigência do que já era uma obrigação, ignorada pelos clubes: campanha de orientação pedagógica de conduta para os torcedores.