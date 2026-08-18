Empate com efeito de vitória

Ao empatar (1 x 1) com o Internacional, no finalzinho, o Remo não só pontuou como freou um concorrente direto e levantou o moral. Valeu como prêmio para o bom segundo tempo do Leão Azul, que reagiu depois de ter sido dominado no primeiro tempo. Saldo moral positivo para os azulinos, mesmo seguindo na zona do rebaixamento.

Com 23 pontos, o Remo está na metade da pontuação que o garantiria na Série A de 2027. O time não tem regularidade de performance, acusa limitações, mas se supera com espírito competitivo. No sábado, mais um grande desafio. Pontuar no Maracanã diante do Fluminense, novamente movido pela esperança de sair da Z4. Afinal, está apenas um ponto abaixo do 16° colocado, o Internacional.

De volta aos pecados

O Paysandu confirmou em Araraquara que é o time dos extremos em matéria de desempenho, nesta Série C. O mesmo time que foi muito guerreiro nas viradas recentes sobre Guarani e Confiança, voltou aos velhos pecados e desta vez foi penitenciado com goleada por 4 x 0 para a Ferroviária. No mínimo, é esquisito o comportamento desse time.

A derrota acachapante não tirou o Papão do G8 (caiu do 4° para o 6° lugar), mas gerou impacto moral para a reta decisiva da fase. Restam os jogos contra o Ituano no próximo sábado e contra o Maringá no outro sábado. Tudo ou nada para os bicolores, sob incertezas e angústia.

BAIXINHAS

* A carreira profissional no futebol impõe renúncias que nem todos conseguem. Aí está o indígena Kukri, que resiste à "necessidade" de voltar para o Coritiba após uns dias de folga na aldeia Krijõhêrékatêjê. Para os valores dele, há prioridades que superam a possibilidade de ficar rico e construir uma história de sucesso no futebol.

* Se jogar fora essa chance de se desenvolver e se projetar no futebol, Kukri vai ser julgar sob o preconceito de ser indígena. Mas, quantos jovens atletas, criados em cultura totalmente diferente, não jogam fora o futuro? Recentemente, o Paysandu teve que afastar vários garotos que, ao virem dinheiro, se deixaram levar por tentações em farras.

* Esse caso do jovem e promissor atleta Kukri sugere reflexão sobre o papel das famílias. São poucas as que preparam os filhos para o ambiente de competição em qualquer que seja a atividade. No futebol, se surge um menino com talento para o futebol, logo vira motivo de sonhos; mas, em geral, as próprias famílias os estragam. É muito comum acontecer.

* É admirável a reverência da cidade de Santos aos ex-jogadores do Santos que ganharam o status de Ídolos Eternos: Edu, Pepe, Clodoaldo, Abel, Negreiros e bem o caso do paraense Manoel Maria, homenageado na última sexta-feira com a estreia do seu Documentário no Cinema do Museu Pelé.

* É da cultura dos santistas reverenciar os ídolos. O clube já foi mais atento a essa política de cultuar a história através de quem a construiu. Tudo muito além das posturas de Remo e Paysandu, cujos ídolos parecem provocar mais ciúmes do que respeito dentro dos clubes. Leão e Papão melhoraram muito essa postura nos últimos 10 anos, mas ainda pecam.

* Ao ser eleito presidente do Remo, há três anos, Antônio Carlos Teixeira prometeu ações voltadas para os ídolos. O mandato está terminando sem o cumprimento da promessa. Talvez fique para o segundo mandato, que, conforme as articulações, está se desenhando.

* O Paysandu teve um belo trabalho de reverência aos ídolos nos finais de ano, mas por esforço de Beto e Quarenta. O clube sempre economizou apoio e o evento anual perdeu fôlego. Os paraenses (bicolores, azulinos, todos) têm muito o que aprender com os santistas sobre a melhor relação com os ídolos, assim como a maioria dos ídolos também precisa rever a postura para merecer mais respeito.