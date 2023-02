Em jogo quente, Leão frita o Águia

O Águia começou a todo vapor e assustou os remistas, principalmente ao fazer 1 x 0. O jogo se transformou numa prova de fogo, e o Leão teve lenha pra queimar. Se impôs com bravura e aplicação tática para empatar ainda no primeiro tempo e virar no segundo: 2 x 1. Um jogo quente em que o Leão fritou o Águia.

A terceira vitória consecutiva neste Parazão rende nove pontos, liderança e confiança aos azulinos. Nada mal para um time em construção que já sofreu muitas reprovações. Agora, já há crédito no trabalho para o próximo desafio, que será na Copa do Brasil, na outra quinta-feira, contra o Vitória capixaba, no Espírito Santo.

Quem corre por quem no Papão?

O Paysandu compôs um elenco com meias talentosos, mas de baixa intensidade física. Isso está desafiando o técnico Márcio Fernandes a encaixá-los juntos sem comprometer o serviço defensivo. Jorge Jimenez e João Vieira estão se desdobrando na marcação, mas sobrecarregados pela lenta recomposição do time na perda de bola. E nem dá pra falar em pressão pós-perda imediata! Observem que raramente o Papão rouba a bola no ataque.

Márcio Fernandes tem procurando aproximar peças no meio de campo, por não ter as linhas de marcação funcionando como gostaria. Em duas semanas deverá ter a volta de Ricardinho, que é o principal caso de talento sobrando e dinâmica física faltando. No mínimo, são discutíveis os critérios pelos quais o Paysandu formou o seu elenco.

Quem corre por quem no Papão? O tempo vai falar melhor sobre isso, principalmente nos jogos contra times bem qualificados. Farei questão de reconhecer, se o time negar essa avaliação.

BAIXINHAS

* Volta à tona o suborno de jogadores de futebol por apostadores para o cometimento de pênaltis, escanteios, gol contra... Casos da última Série B nacional estão sob investigação. Dinheiro fácil para desonestos e a credibilidade do futebol em perigo.

* Bancas de apostas patrocinam clubes de futebol. São duas pontas lesadas pela máfia, assim todos os que consomem ou se servem legitimamente do futebol. Punir exemplarmente esses criminosos é a forma de proteger o futebol enquanto mercado e entretenimento.

* Douglas Lima, grande destaque do Tapajós contra o Paysandu, muito comentado por perder um gol "feito", é um paulista de 28 anos que já havia se destacado por Volta Redonda, Manaus, ABC, Londrina e que tem no currículo o Sevilla B (Espanha). Tem talento e dinâmica!

* Goleiro Bernardo, do Castanhal, é um dos principais destaques desta rodada. Defendeu muito na vitória do Japiim sobre o São Francisco. Bernardo é um carioca de 30 anos que na temporada passada jogou pelo Americano de Campos/RJ.

* Depois do carnaval e estreias paraenses na Copa Verde e Copa do Brasil, o Parazão será retomado no dia 25, sábado, com Tuna x Caeté, São Francisco x Tapajós, Independente x Bragantino, Paysandu x Castanhal. Dia 26, domingo, Itupiranga x Águia, Remo x Cametá.

* Remo e Paysandu comemoram a inviabilidade da redução de acessos e rebaixamentos já em 2023, de quatro para três clubes, no campeonato brasileiro. Quem subir (se subir) vai passar a defender a tese, que deve vingar de 2024 para 2025.