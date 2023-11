Efeito Robinho nas próximas contratações

A temporada 2023 começou com recorde de estrangeiros no campeonato paraense: quatro no Paysandu, dois no Tapajós, um Caeté, um no Castanhal e o outro no Remo. Se houvesse êxito, esse seria o fator de inspiração nas contratações para 2024. No entanto, ninguém se deu bem na onda estrageirista. O que funcionou foi a contratação pontual de Robinho, o regente do Papão no acesso à Série B.

Vamos entender como contratação pontual aquela bem mais cara, mas que desequilibra em campo. Algumas manifestações no Paysandu e no Remo indicam a intenção de buscar protagonistas decisivos, sobretudo porque os dois clubes estarão com fôlego financeiro para ousar.

Bragantino, o clube das oportunidades

Sempre foi característica do Bragantino a porta aberta para atletas amadores do interior, como clube das oportunidades. Foi feita uma primeira seleção de atletas pelo auxiliar-técnico Marquinhos Taíra. Os selecionados serão reavaliados pelo técnico Rogerinho Gameleira, já para indicar quem assinará contrato e terá o clube como vitrine no Parazão.

Obviamente, o Bragantino não é o único clube do interior a promover "peneiras" e lançar talentos amadores, mas merece pelo histórico o título de clube das oportunidades.

BAIXINHAS

* Marquinhos Taíra, Tino, Timborana, Marcelo Capanema e Pecel são exemplos de boas descobertas do Bragantino, no melhor papel que um clube do interior pode cumprir no campeonato estadual.

* O que tem sido comum, e crescente, porém, é a importação de jogadores, já em números exagerados. Este ano, os nove clubes interioranos importaram mais de 80 atletas, inclusive estrangeiros.

* Na conquista do acesso ao Parazão o Canaã teve o lateral esquerdo colombiano Fredy Batista, de 21 anos. Como o dono do clube tem vivência no mercado internacional do futebol, é possível que o "falcão dos minérios" receba outros gringos.

* Fredy Batista estará em campo, domingo, 15:30, contra o Santa Rosa, na decisão da Segundinha. O venezuelano Andreas D'Agostinho, do SR, não deixa de ser outro gringo na decisão, mas sem perspectiva de jogar. É um reserva folclórico!

* O Águia anunciou duas contratações. Está resgatando para o futebol paraense o montealegrense Elielton e importando o sul-matogrossense Cassius, zagueiro de 28 anos com experiência internacional.

* Remo, Castanhal, Tapajós, São Francisco e Cametá são os clubes que ainda não anunciaram os seus técnicos para o campeonato estadual. No Leão Azul só não será Ricardo Catalá se o próximo presidente for Marco Antônio Pina. Faltam 9 dias para as eleições azulinas.

* Técnicos já empregados: Artur Oliveira no Caeté, Rogerinho Gameleira no Bragantino, Rafael Jaques no Águia, Emerson Almeida no Canaã, Hélio dos Anjos no Paysandu, Júlio César Nunes na Tuna e João Neto no Santa Rosa.