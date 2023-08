Dos oito classificados, só o Papão trocou de técnico

Rafael Lacerda no Amazonas, Felipe Surian no Botafogo/PB, Rogério Corrêa no Volta Redonda, Rafael Guanaes no Operário, Thiago Gomes no São José, Luizinho Lopes no Brusque e Márcio Zanardi no São Bernardo. Esses sete técnicos onde onde começaram a Série C. O Paysandu é a exceção entre os oito clubes da segunda fase. O Papão trocou Márcio Fernandes por Marquinhos Santos e agora está com Hélio dos Anjos.

O que vale mais na reta decisiva? A consistência de um trabalho contínuo ou a fervura de um time reformado em todos os aspectos? O Papão vai com a fervura e toda a energia da sua torcida para a disputa do acesso à Série B, a partir de domingo, no confronto com o fogoso Volta Redonda.

Remo tem plano B para garantir a volta de Catalá

A dificuldade com prazos estatutários, principalmente para legalização de chapas, pode inviabilizar a antecipação das eleições do Remo, marcadas para 11 de novembro. Isso poderia impedir a volta do técnico Ricardo Catalá, mas já está definido um plano B, que tornou-se mais factível pela unanimidade manifestada pelos pré-candidatos na aprovação de Catalá.

Basta a aprovação do Conselho Deliberativo para que o presidente Fábio Bentes possa fechar contrato e garantir a volta do técnico. Negociações já estão em andamento.

BAIXINHAS

* A alternativa para o novo contrato de Ricardo Catalá pode servir também para pré-contrato com atletas indicados pelo técnico, antes que o mercado restrinja as oportunidades. Isso fica por conta do CONDEL, que deverá resolver até o final de setembro.

* Dos oito técnicos que seguem na Série C, Hélio dos Anjos não é apenas o único que não iniciou a competição no clube atual. Ele é também o mais velho, com 65 anos. Os demais estão entre 39 e 42 anos.

* "Tiozão" dos concorrentes, Hélio tem no filho e auxiliar Guilherme dos Anjos, 34 anos, o sopro de modernidade. É quem domina bem os recursos tecnológicos de informação e mantém o comandante atualizado.

* Além dos atletas promovidos este ano da base, Vinícius, Paulinho Curuá e Ronald são os três profissionais do Remo que vão seguir vinculados no período vazio do clube no futebol. Pedro Victor terá um novo contrato por estar se recuperando de cirurgia, mas a tendência é que siga no clube em 2024.

* Em 2016, o então presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes, brincou dizendo que gostaria de ver na Seleção Brasileira o técnico Dado Cavalcanti, que na época comandava o Paysandu. Sete anos depois, Dado Cavalcanti virá a Belém como integrante da comissão técnica da Seleção, chamado por Fernando Diniz.

* Deve ser no dia 13 de setembro o julgamento (STJD) do mérito na questão dos atletas envolvidos com a máfia das apostas, como Nino Paraíba. O contrato do atleta com o Paysandu já previa a rescisão caso ele fosse suspenso, como foi, por 480 dias.

* Da reunião dos presidentes do Conselho Diretor, do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral do Remo, hoje, sai uma decisão sobre antecipação (ou não) das eleições, marcadas para 11 de novembro. Pode sair também a confirmação de Antônio Carlos Teixeira como candidato da situação.

* Jean Cley, médico e dirigente do Remo, está incumbido pela CBF de supervisionar todos os serviços de medicina para a Seleção Brasileira e demais visitantes, em Belém, na próxima semana.