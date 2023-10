Desafio! Quem foi o último técnico a cumprir temporada inteira no Remo?

Nem Paulo Amaral, nem Joubert Meira, nem Waldemar Carabina, nem Paulo Bonamigo... Nem os mais festejados técnicos do Remo nas últimas cinco décadas conseguiram atravessar uma temporada inteira no cargo. O colunista já pesquisou e mobilizou outros pesquisadores no desafio. A pergunta segue sem resposta.

Nos últimos 20 anos, o Remo (e também o Paysandu) tem mantido média de três técnicos por temporada. O Papão, porém, teve Givanildo Oliveira e Márcio Fernandes como exceções, atravessando temporadas inteiras.

É quase certa a volta de Ricardo Catalá. Ele, ou qualquer outro que vier, terá o desafio de quebrar a incrível escrita, que se arrasta por toda a era do futebol profissional.

O apogeu de Mário Sérgio

Jogador de investidores, vinculado ao Mirassol, Mário Sérgio vive o apogeu da carreira, pelo sucesso em campo e pela valorização profissional. O futuro do artilheiro está sob negociações para um novo ciclo, no qual o Papão pode tornar-se sócio nos direitos econômicos.

As negociações estão começando a fluir e definir o futuro do atleta. Aos 28 anos, Mário Sérgio é um artilheiro com repertório e admirável resistência. Faz gols de todas as formas e não tem histórico de lesões. Este ano só ficou fora de cinco dos 48 jogos do Papão.

BAIXINHAS

* Pelo relato do árbitro em súmula, é muito difícil o Paysandu escapar de denúncia da procuradoria ao STJD, pelas brigas de torcidas em Volta Redonda, na decisão do acesso. Risco de punição para cumprir no início da Série B, se o clube for mesmo a julgamento.

* No começo da carreira de técnico, Danilo Alvim comandou o Remo em 1968, 1969 e 1970. Falta checar se atravessou alguma dessas temporadas continuamente no cargo, já que na época as substituições era ainda mais banais, pelos vazios de calendário. Pode ter sido ele, Danilo Alvim, o último a dirigir o Leão do início ao fim de uma temporada.

* Na próxima temporada, atletas do Remo vão utilizar novos aparelhos de musculação, de avançada tecnologia, com recursos funcionais, no Baenão e no CT. As aquisições custaram cerca de R$ 200 mil e vão qualificar muito o trabalho, projeta o fisiologista Erick Cavalcante.

* Na passagem pelo Paysandu, Ricardinho declarou o plano de se tornar coordenador de futebol. Agora, ele está decidindo o que vai fazer em 2024, aos 38 anos: jogar pelo Floresta e atender chamado do Ceará para ser coordenador de futebol.

* Miltoniel Sobral assume a presidência da Tuna, na licença de Graciete Maués, com missão de ajustar as finanças do clube e dar vazão a projetos. O novo presidente é um homem com longo histórico de trabalho na Tuna, sempre como coadjuvante.

* Concorrentes que ameacem a titularidade dos goleiros Matheus Nogueira e Vinícius estão na agenda de contratações de Paysandu e Remo para 2024. Ambos estão tão absolutos que não têm nem incômodo, por enquanto.

* Atacante Wállace e o zagueiro Keven são dois frutos do Remo que causaram grande expectativa, mas não decolaram, e vêm se destacando na Segundinha pelo Santa Rosa. Volante Pingo também está no time dirigido por João Nasser Neto, a um empate (contra o Santos) do acesso ao Parazão.