Depois dos vexames, a animadora reação

O Remo está dois pontos acima da zona de rebaixamento e dois abaixo do G8, no 13° lugar. O Paysandu está três acima da faixa de queda e um abaixo da faixa de classificação, em 12°. No entanto, os azulinos têm mais o que festejar, pela reação e salto de oito posições em cinco rodadas.

O Leão vai ter o Mangueirão lotado no sábado, contra o Figueirense. Vencendo, engrena de vez. Perdendo, põe água na fervura. Isso define a importância do jogo nessa ascensão admirável do time de Ricardo Catalá. Já o Papão, que renovou o gás na vitória sobre o Floresta, ainda está longe de ser um time confiável. Como o próximo jogo será somente ns terça-feira, Marquinhos Santos ganhou um tempo precioso para correções e aprimoramentos. Vejamos se, finalmente, o time terá resultado e desempenho convincentes.

O segundo papel de Catalá

O líder da Série C tem dois terços dos pontos disputados. O Remo na "era" Catalá tem 73,3% de aproveitamento. O sucesso à frente do Leão Azul já sugere um segundo papel para Ricardo Catalá: blindar os atletas do assédio dos "babões", os mesmos que até alguns dias atrás atiravam pedras e já estão de plantão para a paparicagem.

O sucesso requer comando firme para o Leão não perder o rumo nos paparicos, como vimos nas últimas temporadas. No Paysandu, Marquinhos Santos ainda está sob pressão, trabalhando para botar o time nos eixos.

BAIXINHAS

* Irresponsabilidade de Robinho e Vinícius Leite. Dois atletas experientes expulsos do banco por excessivas reclamações contra a arbitragem. Não há melhor definição para a conduta que levou a dupla a receber cartão vermelho.

* O primeiro tempo horroroso do Papão contra o Floresta, com providencial reação no segundo tempo, mantém a desconfiança no trabalho de Marquinhos Santos. A vitória caiu do céu.

* O Remo de Marcelo Cabo, que havia tomado 9 gols nos primeiros quatro jogos na Série C, tomou apenas um nas últimas cinco da "era" Catalá. Remo e Operário os menos vazados da 5a à 9a rodada: um gol tomado.

* Com Fabinho suspenso, o Remo vai ter contra o Figueirense o avanço de Muriqui para estreia de Marcelo? Ou terá a estreia de Rafael Silva e permanência de Muriqui como meia ofensivo? Estreia de Elton? Ricardo Catalá vai fazer testes nos treinos e pode até surgir uma terceira alternativa.

* Mário Sérgio tem 0,6 gol por jogo no Paysandu (17 gols em 30 jogos). É o dobro da média de Nicolas, que fez 37 gols em 103 jogos, de 2019 a 2021. Nicolas está no Ceará, com dois gols em 11 jogos na Série B.



* Em reação ao comentário da coluna no domingo (Importações, o retrato da contramão), o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, fez contato com o colunista e se posicionou sobre a baixa produtividade da base, um dos motivos para o excesso de importações.

* RGP fez questão de destacar o papel da FPF na mudança desse quadro, com mais competições de base, no que lamenta a proibição de torneios para atletas de até 15 anos, pelo Ministério do Trabalho. A coluna vai seguir tratando do tema.