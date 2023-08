Contratações: números escandalosos de Leão e Papão nos últimos 18 anos

Tarados por contratações, Paysandu e Remo têm números escandalosos no levantamento que esta coluna mantém desde 2006. Este ano são 44 atletas contratados pelo Papão e 27 do Leão. A atualização dos dados nos leva a um cenário de 18 temporadas, com um absurdo total de 1.151 jogadores. O Re-Pa de contratações nesses 18 anos está assim: Paysandu 582 x 569 Remo.

PAYSANDU

39 em 2006

42 em 2007

24 em 2008

17 em 2009

47 em 2010

40 em 2011

31 em 2012

30 em 2013

19 em 2014

39 em 2015

32 em 2016

29 em 2017

30 em 2018

32 em 2019

27 em 2020

26 em 2021

34 em 2022

44 em 2023

REMO

36 em 2006

47 em 2007

33 em 2008

16 em 2009

24 em 2010

34 em 2011

44 em 2012

28 em 2013

38 em 2014

24 em 2015

30 em 2016

35 em 2017

39 em 2018

42 em 2019

19 em 2020

21 em 2021

32 em 2022

27 em 2023

Gestões recordistas

Nenhum presidente assinou mais contratações que Luis Omar Pinheiro (Paysandu). Foram 204 em quatro anos e quatro meses (setembro de 2008 a dezembro de 2012). Em segundo lugar, Sérgio Cabeça (Remo) com 139 em dois anos e seis meses de mandato (2011, 2012, 2013).

No ranking de contratações por temporada, há um empate. Luis Omar (Paysandu) em 2010 e Raimundo Ribeiro (Remo) em 2007, ambos com 47 jogadores contratados. Luis Omar, em 2010, fez outras 19 contratações para a comissão técnica. A atual gestão do Paysandu se aproxima dos recordistas, este ano, com farra de 44 atletas.

Além dos 44 profissionais para o elenco, este ano, o Paysandu contratou outros 11 profissionais para a comissão técnica. No Remo, 27 para o elenco e 10 para a comissão técnica.

BAIXINHAS

* Técnicos, auxiliares, preparadores físicos, executivos, analistas de desempenho... As contratações para comissão técnica elevam os escandalosos números da dupla Re-Pa para cerca de 1.500 profissionais nos últimos 18 anos.

* Como quantificar a gastança financeira nessas farras? Eis um desafio que tornaria esses dados ainda mais escandalosos. Haja milhões de reais em salários, demais encargos trabalhistas, passagens aéreas, hospedagem, taxas de regularização...

* A resposta dessas contratações não chega a 20% de êxito. Poucos atendem às expectativas, alguns se aproximam e a maioria fracassa. O Paysandu deste ano, por exemplo, já despachou 17 dos 44.

* Permanecem na Curuzu: Alan, Matheus Nogueira, Wanderson, Rodolfo Filemon, Paulão, Wellington Carvalho, Edilson, Anilson, Nino Paraíba, Eltinho, Igor Fernandes, Kevyn, Geovane, Arthur, Jacy Maranhão, Fernando Gabriel, Leandrinho, Juninho, Nenê Bonilha, Robinho, Ronaldo Mendes, Mário Sérgio, Bruno Alves, Vinícius Leite, Gabriel Furtado, Nícolas Careca, Gustavo Custódio.

* Saíram: Bocanegra, Samuel Santos, Igor Bosel, Juan Tavares, Eric Vieira, Paulo Henrique, Jorge Jiménez, Rithely, Kelvi, Léo Baiano, Andrés D'agostino, Robert Hernández, João Pedro, Alex Matos, Vicente, Stéfano Pinho, Luis Phelipe.

* Dos 27 do Remo, saíram Raí, Diego Tavares, Rogério e Rafael Silva. Permanecem: Diego Ivo, Ícaro, Diego Guerra, Lucas Mendes, Lucas Marques, Kevin, Evandro, Richard Franco, Matheus Galdezani, Laranjeira, Claudinei, Paulinho Curuá, Gustavo Bochecha, Rodriguinho, Álvaro, Marcelo, Muriqui, Jean Silva, Fabinho, Elton, Vitor Leque, Renanzinho, Thiaguinho.

* Os dados estão colocados para reflexões. Não há dúvida do caminho equivocado. Ignorar não é nada inteligente. Não perceber o escândalo é ser conivente. Manter a política suicida é irresponsabilidade. Pior é que os clubes do interior já estão tomados pela desinteligência.

