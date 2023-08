Constatado! Gerentão ainda é necessário

O Paysandu é um dos times mais caros, se é que não tem a falha salarial mais alta dos classificados na Série C. Chegou à segunda fase pagando salários de até R$ 100 mil. No entanto, o time não funcionava. De repente, chega Hélio dos Anjos com autoridade de quem gerentão, implanta um serviço profissional e o time decola. Essa virada diz muito sobre mentalidade equivocada, atrasada, amadora.

Ano passado, vieram à tona as farras de jogadores beberrões no Remo, como explicação para o fracasso na Série C. No Paysandu, o mesmo time que chegou a empogar, murchou no meio do caminho. Por trás das oscilações em campo, "gestões" sem autoridade e funcionamento pouco profissional. Enquanto for assim, todas as honras para a figura do gerentão, que passou de Givanildo Oliveira para Hélio dos Anjos.

A utilidade de Nicolas Careca

A contratação foi demorada e tomada por desconfiança. Afinal, Nicolas Careca estava afastado do elenco do Guarani por indisciplina e baixa produtividade. Agora é hora de reconhecer a utilidade do atacante no Papão.

Nicolas Careca, 26 anos, até demorou a estrear, mas em nove jogos contribuiu muito com a sua força física, rendimento técnico razoável e dois gols. Um atacante nada empolgante, mas reconhecidamente útil.

BAIXINHAS

* Programada para amanhã reunião entre presidentes no Remo: Daniel Lavareda (Assembleia Geral), Milton Campos (Conselho Deliberativo) e Fábio Bentes (Conselho Diretor). A principal pauta será a antecipação das eleições do clube para outubro.

* Súmula de Remo x Altos. Árbitro amapaense Thaillan Azevedo relatou o arremesso de um copo plástico ao campo por torcedor do Leão, mas registrou que o clube apresentou o boletim policial do fato. Sobre a expulsão de Paulinho Curuá, disse que o atleta chutou as cotas de um adversário que estava caído.

* Torcida bicolor já foi responsável pela mais bela festa da Série C, no jogo da classificação, contra o Pouso Alegre. No domingo, deve superar o seu próprio show com um espetáculo ainda mais completa: mulheres, crianças e adolescentes dentro do estádio e os homens fora.

* Amazonas, Botafogo/PB e Volta Redonda jogaram em casa contra o Papão na primeira fase. Mas vieram a Belém como adversários do Remo.

* Alencar no meio de campo e Mirandinha no ataque causaram boa impressão no primeiro teste com bola no Papão. Domingo, contra o Volta Redonda, o Paysandu só não contará com Eltinho e Paulão.

* Oposição também já sinaliza pela volta de Ricardo Catalá para o Leão Azul. Isso deve facilitar as conversas com o técnico, que faz valer a importância de um projeto bem elaborado e bem executado para valer a pena uma nova missão em Belém.

* Designado pelo governador Helder Barbalho, o agrônomo e ex-jogador Mesquita está fiscalizando todo o serviço de preparação do gramado do Mangueirão para treinos e jogo da Seleção Brasileira. A missão traduz a autoridade de Mesquita, pela competência e pela longa experiência no ramo.