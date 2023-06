Como o Remo se preveniu para julgamento de hoje, no STJD?

O Paysandu já cumpriu uma pena e tem outra a cumprir, novamente com perda de dois mandos. Hoje é a vez do Remo ser julgado pelo STJD por má conduta de torcedores: objetos atirados ao campo no jogo contra o Amazonas, infração repetida no jogo contra o América/RN.

O Estatuto do Torcedor tem que ser aplicado ao infrator. Cabe ao clube identificar o autor (ou autores) e registrar ocorrência na Polícia, como forma de se proteger junto à Justiça Desportiva. O Remo garante que tomou essas providências, além de ter contratado o advogado Osvaldo Sestário para fazer a defesa. Desta forma, o Leão tem possibilidade de evitar perda de mandos. Com o Paysandu foi diferente, até os dois casos ocorreram em Florianópolis e Ponta Grossa.

Papão sob efeito do novo comando contra o Brusque

Preparo físico deficiente, ambiente carregado de desconfianças nas relações internas e pressão por resultados. Foi assim que Hélio dos Anjos encontrou o futebol do Paysandu. Para dar resposta logo na estreia, o novo técnico trata de instalar um novo ciclo, de escolhas justas e apropriadas às circunstâncias, para ter um time plenamente mobilizado contra o Brusque.

Vai ser um jogo tenso, mental, muito físico. A torcida vai ajudar muito se tiver tolerância aos erros e aplaudir os acertos. O êxito do Papão vai depender muito do emocional. O Brusque está planejado para provocar e aproveitar erros dos bicolores.

BAIXINHAS

* Lateral paraense Alex Ruan, fruto do Remo, que não enfrentou o seu ex-clube porque estava suspenso, amanhã estará em campo pelo Brusque, contra o Papão. Desde a temporada passada Alex Ruan é titular absoluto do time catarinense.

* Quando o Remo fez as primeiras investidas para contratar Pedro Vitor, o Fortaleza deu preferência para o Floresta. O executivo Sérgio Papelim se opôs e foi decisivo para o empréstimo do atleta ao Leão Azul. Domingo, PV enfrenta o Floresta como destaque remista no campeonato.

* Matheus Nogueira, 25 anos, vice-campeão da última Série C pelo ABC, novo goleiro do Paysandu, voltou de Portugal sem estrear no Portimonense. O Papão é um recomeço, após sete meses sem jogar, concorrendo com Alan, Thiago Coelho e Gabriel Bernard.

* Matheus Nogueira é o mesmo nome do goleiro de Brusque, escalado para amanhã junto com Toty, Wallace, Éverton Alemão, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Jhermeson, Madson; Everton Bala, Guilherme Queiroz e Cleo Silva.

* O Paysandu trocou Jaime Ferreira por Jonas Neves e teve resposta negativa na preparação física. Com a chegada de Hélio dos Anjos, é possível que Jaime Ferreira reassuma, até porque não chegou a ser desvinculado e nem saiu de Belém.

* Tuna x Humaitá amanhã, São Francisco x Águia no domingo. Duplo duelo Pará x Acre na rodada da Série D. Tuna em vôo de cruzeiro e o Águia com algumas turbulências.

* Ícaro cumpre suspensão do terceiro cartão amarelo enquanto aprimora a forma para reaparecer na zaga azulina. Diego Guerra vai jogar pendurado domingo. Além dele, Vinícius, Lucas Mendes, Claudinei, Gustavo Bochecha, Pedro Victor e Muriqui.