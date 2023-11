Catalá se arrisca para comandar o Leão

Tratando-se de um técnico com mercado conquistado em São Paulo, Ricardo Catalá está sendo arrojado ao rejeitar propostas pela perspectiva de ser o técnico do Remo em 2024. Isso precisa ser bem valorizado pelos azulinos.

Catalá tem acerto fechado com o candidato à presidência Antônio Carlos Teixeira e aprovação de Jader Gardeline e Renan Bezerra. A voz contrária é de Marco Antônio Pina, que escolheu Paulo César Gusmão para coordenar o futebol azulino e apontar o técnico.

Seleção da Saudade

Neste Dia de Finados, escalo uma seleção dos saudosos que entrevistei no futebol paraense: Paulo Goulart (Paysandu); Marcos Dobrada (Paysandu), Gil Cametá (Remo e Cametá), Zeca (Sport Belém), Aldivan (Paysandu, Remo e Águia); Varela (Remo), Luizinho das Arábias (Paysandu e Remo), Marcelo Lemos (Paysandu); Paulinho Rabiola (Remo), Bira (Remo) e Gledson (Remo). Técnico: Waldemar Carabina (Remo), preparador físico: Fernando Silva (Paysandu e Remo), gerente: Fernando Oliveira, médicos: Amintas Melo (Remo) e Wilson Fiel (Paysandu), árbitro: Fernando Sérgio Castro.

Homenagem da coluna também às memórias de outros do futebol com quem este colunista teve contato profissional: Carlinhos Maracanã, Heider, François Thyn, Heider, Lupercínio, Alcino, Neves, Fran Costa, Giba, Paulinho de Almeida...

BAIXINHAS

* Dois anos depois de trocar o Leão pelo Papão, o goleiro Thiago Coelho está desempregado. Foi descartado pelo clube bicolor para a próxima temporada. O Paysandu resolveu contratar um goleiro que ameace a titularidade de Matheus Nogueira.

* Até amanhã a Comissão Eleitoral do Remo apresenta a decisão sobre o pedido de impugnação da chapa de Antônio Carlos Teixeira, denunciada de infração com uso de espaço e de funcionários do clube em ações de campanha.

* Roger, 20 anos, atacante do Paysandu, é a peça mais destacada do time bicolor no campeonato sub 20. O atleta está sendo preparado para melhores oportunidades no Parazão.

* Mathaus Sodré, técnico campeão paraense com o Águia, vai trabalhar no campeonato baiano. Ele foi contratado pelo Itabuna e vai seguir trabalhando com o pai, Gerson Sodré, seu auxiliar.

* Dia 13 de dezembro, na Comissão do Esporte da Câmara Federal, em Brasília, Mesa Redonda pela valorização do futebol amador e Ligas Municipais. O evento foi proposto pelo deputado paraense Airton Faleiro (PT).

* Zagueiro Jonilson, volante Thiago Renan e o atacante Ricardinho, cedidos pelo Remo ao Santa Rosa, vão à decisão da Segundinha, domingo, contra o Canaã e depois ficarão na expectativa para saber que vão seguir no Santinha ou retornar para o Leão.

* Coluna deste Dia de Finados é dedicada às memórias do Lucas Caroço, lateral do Capitão Poço na atual Segundinha, e de Carlinhos Maracanã, meia do Paysandu nos anos 70/80. Os dois morreram recentemente.