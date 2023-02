Campeonato começa desafiando as duas principais torcidas

Baenão lotado por quase 13 mil pessoas para Remo 3 x 1 Independente. A torcida remista proporcionou a melhor imagem do domingo na abertura do Parazão, mas pode ser superada na quinta-feira (9) pela torcida bicolor, no jogo Paysandu x Itupiranga, na Curuzu. Quando Leão e Papão ainda comemoram aniversário, uma das duas principais torcidas do Parazão já brilhou e a outra está desafiada a fazer o mesmo ou melhor, na versão ideal dessa rivalidade. Ótima largada do campeonato!

Esse duelo nas arquibancadas terá o seu clímax no dia 19 de março, no Re-Pa da reabertura do Mangueirão. O último clássico com as duas torcidas foi no dia 8 de março de 2020: 1 x 1 (Nícolas e Eduardo Ramos), pelo campeonato estadual.

Sobrou prudência por falta de confiança

As cobranças da torcida pelos vacilos nos amistosos assustaram o novo time do Remo. Claramente, sobrou prudência por falta de confiança. Os azulinos se precuparam em fazer "jogo de segurança" contra o Independente. Na preocupação em evitar erros no serviço defensivo, o time azulino limitou-se. Foi dominado pela própria tensão, no primeiro grande teste emocional, com o Baenão lotado. E a sorte ajudou muito, quando Magno perdeu ótima chance de empate, que geraria um pandemônio para os azulinos.

O Remo mostrou potencial para dar certo, mas precisa com urgência de estabilidade, autoconfiança, consistência. Os próximos resultados vão depender disso, e isso vai depender dos proximos resultados. O Leão joga domingo em Ipixuna contra o São Francisco e quarta-feira em Marabá contra o Águia.

BAIXINHAS

* Números anunciados pelo Remo mostram os sócios torcedores (3.175) representando 38% do público no jogo contra o Independente (12.885). Dos R$ 261.370,00 da renda, o Remo lucrou apenas 54% (R$ 142.663,00).

* Embora a torcida bicolor não esteja nada empolgada com o time, é possível que no jogo contra o Itupiranga, quinta-feira, supere o público de Remo x Independente. Vejamos!

* Dependendo do desempenho nos treinos desta semana, Leonan entra no time do Remo contra o São Francisco, domingo, em Ipixuna. Vai acrescentar muito. Na estreia, o time azulino mostrou-se muito dependente do lado direita, nos avanços de Lucas Mendes e Richard Franco.

* Com a ausência de Ricardinho, lesionado, João Vieira torna-se mais importante no meio de campo do Paysandu. Mas a nova referência técnica deve ser Fernando Gabriel,

jogador que já fez sucesso no Papão, em 2017, e volta depois de cinco anos no futebol árabe.

* Marcelo Cabo está investindo na dinâmica de Ronald para o serviço de pé invertido (canhoto na direita), que facilita o chute a gol e funções de meia no jogo vertical. Ronald reapareceu acelerado e já mostrando quanto pode ser útil.

* Cidades de Bragança e Paragominas tomadas por ansiedade pelo julgamento do STJD, que vai dizer amanhã qual será o 12° clube do Parazão: Bragantino ou Paragominas. A quarta vai ser tensa para os dois clubes.

* Os trapalhões da rodada: Mimica, zagueiro do Independente, que agrediu Ícaro a soco na área com a bola dm jogo, deu um pênalti pro Remo e ainda foi expulso; o Kaique, atacante do Itupiranga, que, já tendo cartão amarelo, festejou o gol marcado contra a Tuna tirando a camisa. Foi expuldo e desfalca o Crocodilo diante do Paysandu.