Atacantes, os mais disputados no mercado

Zagueiros, volantes e laterais são dois terços das contratações até agora anunciadas por Remo e Paysandu. Os atacantes que faltam aos dois elencos ficam para as últimas investidas. Afinal, por serem mais disputados, os atacantes são guardados pelos empresários para a "hora h" do mercado.

O Remo teve a glória de contratar o vice-artilheiro da Série B, Ytalo (12 gols pelo Sampaio Corrêa) logo nas primeiras investidas. O Paysandu anunciou Hyuri, ex-CRB, e logo deve anunciar a volta do ídolo Nícolas. Ainda com carências para suprir, os dois clubes seguem muito ativos nas negociações de atacantes.

Homem do chute é do Papão

Val Soares, paraense que o Paysandu está trazendo do Marítimo, de Portugal, é um volante/meia multifuncional, com a virtude extra do bom aproveitamento nos chutes de fora da área, principalmente nas cobranças de falta.

Val saiu de Tailândia ainda adolescente para a base do Internacional. Teve ótimas passagens pelo Botafogo/SP e pelo Coritiba. Em Portugal, porém, fez apenas 23 jogos e um gol em uma temporada e meia. Por isso, aos 26 anos, está de volta ao futebol brasileiro, como contratação promissora do Paysandu.

BAIXINHAS

* Zagueiro Ligger e o atacante Ytalo voltam a ser colegas de equipe, no Remo, após dois anos e meio. Eles jogaram juntos no acesso do RB Bragantino à Série A em 2020.

* Apesar de vinculado ao Mirassol, o artilheiro Mário Sérgio não aparece na lista de atletas para o campeonato paulista. Os investidores priorizam a venda do atleta. O Paysandu disse "não" e descartou o atleta, mas está atento a qualquer possibilidade de volta do Super Mário.

* Lateral esquerdo Manoel só virá para o Remo se convencer o Tombense a emprestá-lo. O atleta quer vir, até por já ter trabalhado com Ricardo Catalá, mas o clube mineiro não admite cedê-lo para um adversário direto na Série C.

* Catalá descartou a volta de Evandro por entender que o atleta só funcionou bem na estreia, no segundo tempo contra o Operário. Pesaram contra ele alguns erros pontuais, principalmente de funções táticas. Evandro segue disponível no mercado.

* Muito bem avaliado o trabalho de João Nasser Neto, o Netão, no futsal e no sub 20 do Paysandu. Está implantando no Papão o projeto que rendeu bons frutos ao Remo com revelações no futsal e transição para o futebol. Frutos devem surgir dentro de dois anos.

* Ao dispensar Netão, o Remo contratou Fábio Cortez, ex-Vasco. A troca foi péssima. Cortez não correspondeu. Agora, o clube prepara uma reforma nas categorias de base, com o propósito de elevar o nível da equipe técnica.

* Hoje, audiência especial da comissão de esporte da Câmara Federal com Ligas Esportivas Municipais. O evento foi proposto pela Associação das Ligas Desportivas do Pará ao deputado Airton Faleiro (PT). Oportunidade para uma busca de soluções para o futebol amador.

* Mangueirão sem acesso a torcedores, hoje, no Re-Pa das meninas. A decisão do campeonato feminino vai começar às 9:30, com transmissão pela TV Cultura. É jogo único, e o campeão vai sair nem que seja nos pênaltis.