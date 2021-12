Após 37 anos, Remo volta a ter o artilheiro em competição da CBF

Rubilota em 1971 (quatro gols) e Dadinho em 1984 (seis gols) eram os únicos do Remo a fechar competição da CBD/CBF como principal artilheiro. O feito se repetiu 37 anos depois, com Neto Pessoa, autor de nove gols em sete jogos na Copa Verde.

É verdade que um terço da artilharia de Neto Pessoa foi construída na "garapa" dos 9 x 0 sobre o Galvez. Mas ao fazer quatro gols nos dois Re-Pas, ele passou com louvores no teste de fogo. Neto Pessoa não só fez gols (os 9 na Copa Verde e um na Série B) como mostrou recursos técnicos e boa conduta profissional. Um jogador que deu certo no Leão e que, se não ficar para 2022, será lembrado com carinho e saudade pela torcida azulina.

Papão em mais uma ampla reconstrução

Do elenco de 2021 o Paysandu não deverá ter mais que sete remanescentes em 2022. Com as contratações de Ricardo Lecheva, Fred Gomes, Márcio Fernandes, Dioguinho, Henan, Marcão, Heverton, Bileu, Polegar e Robinho, o Paysandu começa uma reconstrução na mesma proporção da que fez para a temporada passada. Uma diferença importante, agora, está no tempo de trabalho básico.

Desta vez, serão três semanas de pre-temporada, tempo bem razoável, o triplo da vez passada. Isso significa muito, sobretudo porque 2022, ano de Copa do Mundo, terá calendário apertado.

BAIXINHAS

* João Galvão, novo coordenador técnico do Remo, foi atlera do Leão Azul por dois meses, em 1987. Era ponta direita e jogou vários amistosos, inclusive um em Marabá. Não teve o espaço que gostaria porque concorria com Marcos Nogueira e Durval. Trata-se, portanto, de uma volta triunfante ao Baenão depois de 34 anos.

* Por que o título da Copa Verde não soma pontos para o ranking da CBF. É que se trata de uma competição regional, restrita a 11 estados. Só contam para o ranking o Campeonato Brasileiro (as quatro séries) e a Copa do Brasil, que abrangem clubes de todo o país.

* Cota na primeira fase da Copa do Brasil, este ano, foi de R$ 560 mil. Se não houver reajuste, será esse o benefício financeiro do Castanhal com a vaga que ganhou com a conquista da Copa Verde pelo Remo. Além da cota, também os 40, 50 ou 60% da bilheteria. E muito mais se passar de fase.

* Thiago Coelho tem promessa ou perspectiva de titularidade no Paysandu? Prefiro não acreditar na primeira hipótese, que não seria ética. Elias Curzel é goleiro do mesmo nível, com melhor histórico.

* Fred Gomes no Papão e Nei Pandolfo no Leão. Dois executivos com larga vivência no futebol do nordeste. Fred mais em clubes cearenses e Nei em clubes pernambucanos.

* Fredson já havia tomado algumas providências para a mudança de cidade, certo de que não ficaria no Remo. A Copa Verde, porém, fez dele uma solução de emergência que virou herói. Abriu possibilidades de permanência!

* Conquista da Copa Verde pelo Remo ganhou destaque no Blog de Juka Kfouri (UOL), em texto do jornalista paraense Antônio Carlos Salles. O texto destaca também a função social da Copa Verde com a mensagem e as ações de sustentabilidade ambiental. Com toda razão, ele cobra engajamento das forças políticas, Federações e Clubes por maior valorização da Copa Verde pela CBF e pelo mercado.