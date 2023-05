Águia na vantagem, com merecimento

Jogo de diversas oportunidades para ambos os lados e vitória do Águia por 1 x 0. O time marabaense foi mais organizado e mais vibrante. Fez por merecer a vantagem do empate para a finalíssima, sexta-feira, no Baenão.

Foi a quarta derrota consecutiva do Remo, que segue no seu inferno astral. Ontem, até que o time foi valente e teve alguns bons momentos, mas não se nivelou ao adversário em competitividade. Antes do reencontro com o Águia, o Remo jogará pela Série C em Porto Alegre, segunda-feira. Se tiver sucesso, se revigora. Caso contrário, chegará ainda mais conturbado à finalíssima estadual.

Papão, o caçador de soluções

Se a montagem do elenco do Paysandu fosse a construção de uma casa, o clube estaria quebrando paredes já erguidas para fazer correções, sem a segurança de que está corrigindo. Tudo isso pela falta de um projeto!

O mais grave é que o Papão já mora na casa em reconstrução e não aceita o desconforto. É o caso da frequente troca de peças no elenco, sob pressão, na urgente busca de um time vencedor. A obra já teve troca de engenheiro (executivo) e de mestre de obra (técnico), mas mantém a linha da contratação de atletas em recomeço, como o zagueiro Paulão, que não joga há oito meses e ontem foi anunciado pelo clube.

Nessa caça de soluções, o Paysandu precisa de jogadores que cheguem prontos e tenham competência para logo reforçar o time.

BAIXINHAS

* Se for mesmo contratado, Robinho, 35 anos, acrescentará muito ao time do Paysandu. É um meia bem acima da média para a Série C, um líder, e fez seu último jogo há apenas duas semanas. Robinho tem 17 jogos, dois gols e três assistências, este ano, pelo Avaí.

* A mais nova promessa das autoridades sobre o novo estádio de Marabá é a conclusão da primeira etapa em dezembro, com cinco mil lugares, para o Parazão 2024. Quando forem concluídas as outras etapas, a capacidade deverá chegar a 12 mil lugares.

* Jogador que depende muito da força física, o paraguaio remista Richard Franco já vinha em queda de rendimento. Ontem foi quase nulo e saiu ainda no primeiro tempo por lesão muscular. Sua baixa performance vinha contribuindo para a vulnerabilidade do time.

* Jogadores que o Paysandu importou este ano e já liberou: Igor Bosel, Samuel Santos, Bocanegra, Juan Tavares, Erick Vieira, Jimenez, Rithelly, Hernández e o caso à parte de Léo Baiano, que nem chegou a estrear e foi para o Figueirense.

* São José/RS, próximo adversário do Remo, também ainda não venceu na Série C. Empatou com Floresta e Operário, e foi derrotado pelo Náutico. O Leão segue de Marabá para Porto Alegre, para o confronto com o "Zequinha" gaúcho, segunda-feira.

* Nacional de Manaus está tentando contratar o meia bicolor Gabriel Davis para a Série D. O Papão, porém, não admitiria liberá-lo antes da Copa Verde, dia 31, contra o Goiás. O atleta se manifesta dizendo que não quer sair da Curuzu. GD tem 30 jogos pelo Paysandu: 20 em 2022 e 10 nesta temporada.