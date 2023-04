Agora o peso da obrigação é todo do Leão

Segunda decisão para os azulinos em cinco dias. Ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians foi frustrante, mas com muitos atenuantes. Dor passageira! Hoje, porém, contra o Cametá, no Baenão, o Leão Azul carrega todo o peso da obrigação. Eliminação, desta vez, seria trágica. Essa hipótese é possível, mas não é nada provável.

Apesar de favorito, o Remo não deverá ter facilidade. O Cametá tem um time muito valente e deve dar trabalho. Se o Leão jogar bem, avança para a decisão do título. Se jogar mal, se for apático (ressaca do fim do sonho da Copa do Brasil), dará a chance que o Mapará precisa. A atitude competitiva vai ser determinante para qualquer das equipes.

Acredite! Papão já teve 48 jogadores este ano

O Paysandu segue contratando para suprir carências do elenco, mas já teve 48 jogadores este ano, entre remanescentes de 2022, promovidos da base e os nove que já saíram: Igor Bosel, Juan Tavares, Victor Souza, Erick Vieira, Bocanegra, Rithely, Léo Baiano (não chegou a assinar contrato), Jimenez e Robert Hernandez.

O elenco está compostos pelos goleiros Thiago Coelho, Gabriel Bernard, Cláudio Victor (base) e Alan (recem-contratado);

zagueiros Genilson, Naylhor, Yarlei (base), Lucas Marreiros (base), Wanderson e Rodolfo Filemon; laterais: Juan Pitbull (base), Samuel Santos, Eltinho, Edilson e Igor Fernandes; volantes Bileu, João Vieira, Paulo Henrique, Kelvi, Geovane e Arthur; meias Gabriel Davis, Ricardinho, Rikelton (base), Fernando Gabriel, João Pedro, D'Agostino (está desde a pré-temporada e ainda não estreou), Leandrinho e Juninho; atacantes Roger (base), Mário Sérgio, Stéfano Pinho, Vicente, Alex Matos, Bruno Alves, Vinícius Leite, Luiz Phelipe, Gabriel Furtado e Dalberto (deve ficar apto para jogar já em maio).

BAIXINHAS

* O exagero de números e de nomes no Paysandu é consequência de planejamento e critérios equivocados, que o clube tratou de corrigir ao contratar o executivo Ary Barros. Contudo, a alta rotatividade criou um sério problema por conta da demora na decisão da Copa Verde, agora esperada para o fim de maio.

* Alan, Edilson, Filemon, Igor Fernandes, Geovane, Kelvi, Artur, Leandrinho, Juninho, Vinícius Leite, Luis Phelipe e Gabriel Furtado não poderão enfrentar o Goiás nas finais da CV. Por isso, alguns que seriam dispensados logo após o estadual, terão que ser mantidos.

* Do time que vinha jogando na CV e está disputando a Série A, o Goiás perdeu apenas o atacante Nicolas, transferido para o Ceará. Heron, Eduardo, Carlos Maia e Kauan também saíram, mas não vinham jogando. O técnico atual, interino, é Emerson Ávila, que foi lateral esquerdo e teve passagem apagada pelo Remo, em 2006.

* Rendimento do azulino Matheus Galdezani bem abaixo do que ele é capaz. Só jogou bem na vitória sobre o Corinthians. Decepção é Diego Tavares, que chegou causando boa expectativa e segue devendo, depois de 16 jogos.

* Pedro Henrique, mineiro, 23 anos, goleiro festejado pela torcida do Cametá. Ele tem 24 jogos pelo Mapará. Embora não seja um nome badalado, Pedro Henrique é um dos destaques individuais deste campeonato.

* Empate, hoje, causaria decisão de vaga nos pênaltis. A hipótese já deve causar arrepios aos azulinos. Afinal, nas seis últimas o Leão só ganhou do Vila Nova/GO, quando faturou a Copa Verde. Perdeu para Brasiliense e Paysandu (Copa Verde), Tuna (Parazão), Cruzeiro e Corinthians (Copa do Brasil).

* Este colunista parabeniza o colega Pio Neto, que este mês completou 20 anos ininterruptos com a sua coluna esportiva em O Liberal. Amanhã, Pio vai comemorar 40 anos de vida pública. Homem de sucesso!